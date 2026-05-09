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Dominicana activa alerta sanitaria ante escala de crucero con 26 casos de norovirus

SANTO DOMINGO (AP) — Las autoridades sanitarias y portuarias de República Dominicana activaron las alertas ante la llegada a uno de sus puertos del crucero Caribbean Princess, en el cual hay 26 casos confirmados de norovirus.

De acuerdo con el protocolo, las personas con dicho virus no pueden bajar del crucero durante una parada en Puerto Plata, ciudad turística del norte de la República Dominicana.

“La oficial médica del crucero informó que el evento inició el pasado 28 de abril con algunos casos aislados y alcanzó su mayor pico el 4 de mayo, cuando se registraron 125 personas con síntomas gastrointestinales asociados a norovirus”, explicó el Ministerio de Salud dominicano.

El crucero, con 3.367 pasajeros y 1.346 tripulantes, había arribado a San Juan, Puerto Rico, y zarpó desde República Dominicana hacia Nassau, Bahamas.

“Al momento de la llegada a Puerto Plata, se encontraban en aislamiento preventivo 26 personas, de las cuales 21 eran pasajeros y 5 tripulantes”, se detalló en el comunicado.

Sobre el virus, la autoridad de Salud dominicana indicó que el principal riesgo asociado a la enfermedad es la deshidratación, especialmente en personas vulnerables, por lo que las medidas preventivas se centran en el aislamiento oportuno de casos, higiene constante y lavado frecuente de manos.

FUENTE: AP

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