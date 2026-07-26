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Dominic Canzone conecta jonrón de 3 carreras y Marineros remontan para vencer 6-4 a Rangers

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Dominic Canzone puso a Seattle por delante con un jonrón de tres carreras dos lanzamientos antes de que el cubano-mexicano Randy Arozarena también se volara la cerca en la séptima entrada, y los Marineros remontaron para vencer el domingo 6-4 a los Rangers de Texas.

El bateador designado de los Marineros de Seattle Dominic Canzone apunta al cielo al correr al plato al conectar un jonrón en la séptima entrada ante los Rangers de Texas el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/LM Otero)
El bateador designado de los Marineros de Seattle Dominic Canzone apunta al cielo al correr al plato al conectar un jonrón en la séptima entrada ante los Rangers de Texas el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/LM Otero) AP

Canzone, que conectó tres hits e impulsó cuatro carreras, consiguió su 16to jonrón de la temporada ante el relevista Cole Winn para tomar ventaja 4-3. Los Marineros evitaron una tercera derrota consecutiva en una serie de cuatro juegos que comenzó como un duelo entre los dos mejores equipos del Oeste de la Liga Americana.

Los Marineros, campeones defensores de la división, cortaron una racha de cuatro derrotas y ganaron por primera vez en seis intentos en la casa de los Rangers esta temporada. Seattle volvió a colocarse por delante de Houston en el segundo lugar, a juego y medio de Texas.

Gabe Speier (2-2) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó en la sexta y la séptima, y el mexicano Andrés Muñoz ponchó a los tres en la novena para su 18vo salvamento en 23 oportunidades.

Winn (5-3) entró con ventaja 3-1 después de sencillos consecutivos de Colt Emerson y Cole Young. El dominicano Julio Rodríguez elevó de out en el primer lanzamiento antes de que Canzone conectara un splitter en cuenta de 2-0. El jonrón solitario de Arozarena, su 12mo de la temporada, cayó en el bullpen de Texas en el jardín derecho-central.

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FUENTE: AP

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