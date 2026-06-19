Dolientes entierran a víctima de ébola de 6 meses; 3ra muerte en orfanato en Congo

Monjas católicas del orfanato donde residía Vanisa Anifa, una niña huérfana de 6 meses que falleció a causa del ébola, asisten a su funeral en Bunia, República Democrática del Congo, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Moses Sawasawa) AP

Con una cruz en las manos, la gente se mantuvo a distancia cuando trabajadores de salud con mascarillas y guantes bajaban el pequeño ataúd a la tierra, y un sacerdote católico rezaba sobre su cuerpo.

“Es un sentimiento de tristeza porque hemos perdido a una de los nuestros, una hija de la Iglesia”, dijo el padre Innocent Ndogo. “Como siempre hemos dicho, el Señor da y el Señor quita”.

Ituri, la región en el centro del brote actual, ha reportado más del 90% de los casos. La respuesta se ha complicado por enfrentamientos entre residentes y profesionales de la salud debido a los entierros interrumpidos y a la respuesta al brote, que en ocasiones se ha militarizado.

La naturaleza impersonal de las prácticas de entierro seguro y la gravedad de la epidemia quedaron en evidencia el viernes, ya que sólo se permitió a los trabajadores sanitarios con equipo de protección manipular el ataúd y realizar el sepelio.

Bundibugyo, el tipo de ébola presente en este brote, no cuenta con tratamiento ni vacuna aprobados. Incluso trabajadores de salud han señalado que no tienen mascarillas, guantes y otros equipos para protegerse.

Con 894 casos confirmados y más de 200 muertes hasta ahora, el brote actual es tres veces peor que un brote previo en Uganda en 2000 y pone en riesgo a 35.000 contactos potenciales sospechosos, alertaron el jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. Sin embargo, todavía no es ni de lejos tan mortífero como un brote de 2014 que mató a más de 11.000 personas.

Sin vacunas ni tratamientos aprobados, la cepa Bundibugyo no se analizó en los primeros días. Esta falta de pruebas es una de las razones por las que el brote se ha extendido a tal magnitud. El virus del Zaire, más común y para el que existe una vacuna, fue responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en la República Democrática del Congo.

Alex Lock, responsable de comunicaciones de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pidió a la gente resistirse a la indiferencia.

“Era una bebé. Tenía toda la vida por delante", subrayó Lock. "Lamentablemente, la enfermedad se la llevó, una enfermedad que, como saben, se transmite de una persona a otra”.

Aunque el brote está concentrado en Ituri, también se han registrado casos en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y se han propagado a través de la frontera hacia Uganda, donde se han reportado 19 casos confirmados y han muerto dos personas.

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McMakin contribuyó a este despacho desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP