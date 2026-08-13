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Doku firma nuevo contrato de 5 años con Man City y elogia el estilo de Maresca

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Jérémy Doku firmó un nuevo contrato de cinco años con el Manchester City el jueves, después de consolidarse como uno de los mejores y más emocionantes extremos de la Liga Premier.

ARCHIVO - El belga Jeremy Doku (11), a la izquierda, y el español Pau Cubarsí (22) luchan por el balón durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Bélgica en Inglewood, California, cerca de Los Ángeles, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Andre Penner, Archivo)
ARCHIVO - El belga Jeremy Doku (11), a la izquierda, y el español Pau Cubarsí (22) luchan por el balón durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Bélgica en Inglewood, California, cerca de Los Ángeles, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Andre Penner, Archivo) AP

El internacional belga queda vinculado al City hasta 2031. Llegó procedente del club francés Rennes en 2023.

Doku manifestó que se siente asentado en el City y que esperaba con ilusión jugar bajo las órdenes del recién contratado entrenador Enzo Maresca, cuyo plan de juego depende en gran medida de los extremos.

“Su estilo de fútbol es el tipo que nos encanta, así que eso entusiasma a los jugadores”, afirmó Doku.

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FUENTE: AP

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