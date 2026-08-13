Doku firma nuevo contrato de 5 años con Man City y elogia el estilo de Maresca

ARCHIVO - El belga Jeremy Doku (11), a la izquierda, y el español Pau Cubarsí (22) luchan por el balón durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Bélgica en Inglewood, California, cerca de Los Ángeles, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Andre Penner, Archivo) AP