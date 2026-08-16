Dodgers ponen a Justin Wrobleski en lista de lesionados por 15 días por lesión

El abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Wrobleski, realiza un lanzamiento hacia el plato durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 15 de agosto de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Wrobleski, que tiene marca de 11-5 con efectividad de 3,56 en 20 aperturas esta temporada, es segundo del equipo en victorias y en entradas lanzadas (126 1/3). Permitió cuatro carreras con cuatro hits y una base por bolas en seis entradas en una derrota 4-1 ante los Cerveceros de Milwaukee el sábado, al tolerar dos jonrones de dos carreras.