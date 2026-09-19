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Dodgers liderados por Mookie Betts con 4 hits superan 10-4 a Gigantes

LOS ÁNGELES (AP) — Mookie Betts se fue de 4-4 con tres dobles, Will Smith añadió tres imparables, incluido un jonrón, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron la noche del sábado por 10-4 a los Gigantes de San Francisco.

El pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, es felicitado por sus compañeros en la cueva tras anotar con un doblete de Kyle Tucker durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
El pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, es felicitado por sus compañeros en la cueva tras anotar con un doblete de Kyle Tucker durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

El sencillo de Tommy Edman de dos carreras con dos outs ante el relevista Philip Abner rompió el empate 4-4 en la quinta. El bateador emergente venezolano Miguel Rojas siguió con un sencillo impulsor para poner el marcador 7-4, y Edman fue puesto out en el plato para terminar la entrada.

Todos los Dodgers conectaron al menos un hit, excepto el alicaído Freddie Freeman, que se fue de 5-0. Betts igualó su máximo de la temporada en hits y el equipo superó a los Giants en batazos, 15-8. El ex MVP de la Liga Americana bateaba para .249 hace una semana, y desde entonces elevó su promedio a .261.

El abridor de los Dodgers, Tarik Skubal (11-7), permitió cuatro carreras y ocho hits en cinco entradas.

El relevista boricua Edwin Díaz lanzó una octava entrada sin carreras en su segunda aparición consecutiva desde que salió de la lista de lesionados el viernes.

El abridor dominicano de los Gigantes, Yunior Marte (0-1), permitió seis carreras y ocho hits en 4 2/3 entradas, con dos ponches.

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Por Redacción América Noticias Miami

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