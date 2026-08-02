Dodgers adquieren al as Tarik Skubal en un canje bomba de cierre de mercado

Tarik Skubal, lanzador estelar de los Tigres de Detroit, camina rumbo al dugout durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Orioles de Baltimore, el miércoles 29 de julio de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Los bicampeones defensores de la Serie Mundial añadieron otra pieza importante a su costosa nómina repleta de estrellas, que ya incluye a figuras como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Mookie Betts.

Los Dodgers están en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional y ya eran los favoritos para convertirse en el primer equipo en lograr un tricampeonato desde los Yankees de Nueva York (1998-2000), incluso antes de sumar a Skubal.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el acuerdo y señaló que los Tigres recibirán a tres prospectos de ligas menores: los lanzadores derechos River Ryan y Brady Smith, y el jardinero Zyhir Hope.

El acuerdo se cerró el sábado, durante la victoria de los Tigers sobre los Atléticos, un triunfo que dejó a Detroit a 2 1/2 juegos del último puesto de comodín en la Liga Americana. Pero la victoria no fue suficiente para que retuvieran a Skubal.

Skubal será elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial. Tiene un salario de 32 millones de dólares, un total récord en arbitraje, después de que el equipo le ofreció 19 millones.

Se espera que firme un contrato enorme en el receso previo a la próxima campaña.

El zurdo de 29 años comentó en julio que su preferencia era terminar la temporada con los Tigres para competir por un campeonato de la Serie Mundial, algo que la franquicia no consigue desde 1984.

Detroit planeaba volver a competir esta temporada, reforzando la rotación encabezada por Skubal al otorgarle en la agencia libre al lanzador dominicano Framber Valdez, dos veces elegido al Juego de Estrellas, un contrato de 115 millones de dólares por tres años, y al retener al infielder venezolano Gleyber Torres con un acuerdo de 22 millones.

Sin embargo, los Tigres tuvieron un inicio complicado y cayeron a 16 juegos por debajo de .500 cuando quedaban alrededor de 100 partidos.

Se recuperaron en junio y durante gran parte de julio para meterse en la pelea por los playoffs, con Skubal al frente de la rotación y tres astros en la alineación: el infielder novato Kevin McGonigle, el receptor Dillon Dingler y el jardinero Riley Greene.

Con la posibilidad de convencer a la directiva de mantener a Skubal al mejorar su posición rumbo a la postemporada, Detroit perdió terreno al caer en cuatro de sus últimos cinco juegos en casa, incluido el último inicio de Skubal, que se volvió aún más memorable por un derrumbe en las entradas finales.

Los Tigers ganaban 7-0 a Baltimore después de seis entradas el miércoles y perdieron 10-9 en 12 entradas. Skubal abrió el juego, consiguió el ponche número 1.000 de su carrera y fue ovacionado en cada oportunidad por una multitud de 34.406 personas.

Skubal tiene marca de 7-5 esta temporada, con efectividad de 2,79 y 116 ponches en 96 2/3 entradas. Tiene récord de 61-42 con efectividad de 3,04 a lo largo de siete campañas, todas en Detroit. En dos postemporadas, Skubal tiene marca de 2-1 con efectividad de 2,04 en seis aperturas.

Se sometió a una cirugía mínimamente invasiva el 6 de mayo para extraer un fragmento suelto de su codo de lanzar y regresó a lanzar el 13 de junio.

“La forma en que salió la cirugía es exactamente como se suponía que debía salir”, manifestó en julio.

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FUENTE: AP