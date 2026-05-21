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Documentos muestran que Isabel II quería que el ex príncipe Andrés fuera enviado comercial

LONDRES (AP) — Documentos muestran que la reina Isabel II estaba “muy interesada” en que el entonces príncipe Andrés de Inglaterra recibiera el cargo de enviado comercial de Reino Unido.

ARCHIVO - Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés de Inglaterra, a la salida de su casa para asistir a la misa de Pascua en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, el 20 de abril de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, archivo)
ARCHIVO - Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés de Inglaterra, a la salida de su casa para asistir a la misa de Pascua en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, el 20 de abril de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, archivo) AP

El gobierno británico hizo públicos el jueves los documentos confidenciales relacionados con el nombramiento de Andrés, apenas unos meses después de que legisladores acusaran al hermano del rey Carlos III de anteponer su amistad con Jeffrey Epstein a los intereses del país.

“La reina está muy interesada en que el duque de York asuma un papel destacado en la promoción de los intereses nacionales”, escribió el jefe del organismo comercial británico en una carta.

Otro documento, un memorando del gobierno enviado al personal comercial de Reino Unido en todo el mundo, señala que el “alto perfil público de Su Alteza Real” requerirá una “gestión mediática cuidadosa y a veces estricta”, en referencia a Andrés.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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