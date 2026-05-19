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Documentos de EEUU sobre Epstein revelan denuncias antiguas de abuso sexual en Reino Unido

LONDRES (AP) — La policía en el Reino Unido está investigando dos denuncias de abusos sexuales a menores ocurridos hace décadas, tras examinar posibles delitos revelados en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La policía de Surrey, el condado situado inmediatamente al suroeste de Londres, indicó el martes en un comunicado que está investigando dos denuncias separadas. Una se relaciona con lugares en Surrey y Berkshire entre mediados de la década de 1990 y el año 2000. La otra se refiere a hechos de mediados a finales de la década de 1980 en el oeste de Surrey.

No se han realizado arrestos.

“Nos tomamos en serio todas las denuncias de delitos sexuales y trabajaremos para identificar cualquier línea razonable de investigación para verificar la información o establecer pruebas corroborantes”, señaló la policía en un comunicado.

Surrey figura entre varias fuerzas policiales del Reino Unido que han colaborado para evaluar posibles delitos revelados en documentos vinculados al fallecido financiero y delincuente sexual. El Consejo Nacional de Jefes de Policía, que reúne a líderes policiales de todo el Reino Unido, informó en febrero que había creado un grupo nacional de coordinación para apoyar a las fuerzas que investigan asuntos derivados de los más de 3 millones de páginas de documentos publicados este año.

Aunque el consejo no especificó qué fuerzas policiales participan en el esfuerzo, al menos ocho han dicho que están “evaluando” información contenida en los archivos. Están examinando diversas cuestiones, como por ejemplo si el jet privado de Epstein fue utilizado para la trata sexual o denuncias de que el entonces príncipe Andrés envió informes confidenciales al financiero cuando era enviado británico de comercio internacional.

El escándalo de Epstein ha sacudido a la familia real y a la política británica en los últimos meses debido a sus vínculos con Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Washington, y con el ex príncipe ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

El rey Carlos III despojó a su hermano menor de sus títulos reales en octubre, incluido el derecho a ser llamado príncipe, en un esfuerzo por proteger a la familia real de las continuas revelaciones sobre su amistad con Epstein.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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