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Doblete de Fajardo pone a Panamá en Final Four de Liga de Naciones de CONCACAF, al superar a Curazao

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Un doblete del atacante José Fajardo puso a Panamá en su cuarta Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF, al derrotar el domingo 2-0 a Curazao en el partido de vuelta.

José Fajardo, de Panamá, celebra tras marcar el segundo gol de su equipo contra Curazao durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en Ciudad de Panamá, el domingo 15 de noviembre de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
José Fajardo, de Panamá, celebra tras marcar el segundo gol de su equipo contra Curazao durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en Ciudad de Panamá, el domingo 15 de noviembre de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

Fajardo, quien ingresó promediando el primer tiempo tras la salida del joven Kadir Barría por lesión, marcó de cabeza a pase de Michael Murillo a los 45 minutos y sumó el segundo en una buena jugada personal a los 51, en el estadio Rommel Fernández.

Panamá y Curazao, que disputaron la pasada Copa del Mundo, empataron sin goles en el partido de ida el jueves en Willemstad.

“Sabíamos que era un partido complicado. Hoy tuvimos bien, esa paciencia, esa contundencia”, dijo Fajardo, del club ecuatoriano Universidad Católica. “Lo más importante era ganar. No había de otra”.

Panamá disputó las tres Final Four previas del torneo, alcanzado el subcampeonato en 2025. La próxima se jugará en marzo en Estados Unidos. Su pase en esta serie también clasifica a la selección canalera a la Copa Oro del 2027.

Curazao terminó con diez hombres por la expulsión de Nigel Thomas a los 82 minutos.

Fajardo integró la selección que se fue eliminada en primera ronda sin puntos y sin goles en el pasado Mundial.

Es uno de los jugadores “más criticado y uno de los que nos mete en un torneo importante”, señaló el técnico de los panameños, el danés-español Thomas Christiansen.

En las otras tres llaves de cuartos de final, Canadá derrotó como visitante a Guatemala 3-2 el viernes, Estados Unidos doblegó a Haití 6-0 y Jamaica venció 3-2 como local a México el sábado. Estas series se definen el lunes y martes.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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