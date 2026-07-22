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Dobbins lanza 6 entradas y Wetherholt pega jonrón en triunfo 1-0 de Cardenales sobre Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Hunter Dobbins permitió seis hits en seis entradas, JJ Wetherholt conectó un jonrón en la sexta y los Cardenales de San Luis resistieron para imponerse 1-0 a los Angelinos de Los Ángeles el miércoles.

JJ Wetherholt, derecha, de los Cardenales de San Luis es felicitado por Iván Herrera después de batear un cuadrangular solitario durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 22 de julio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)
JJ Wetherholt, derecha, de los Cardenales de San Luis es felicitado por Iván Herrera después de batear un cuadrangular solitario durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 22 de julio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Dobbins, llamado desde Triple-A Memphis para la apertura del miércoles, ponchó a cinco y no dio bases por bolas para ayudar a San Luis a cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y poner fin a la seguidilla de tres victorias de los Angelinos.

El mexicano Luis Gastelum lanzó una séptima entrada sin permitir carreras, el dominicano George Soriano retiró en orden la octava (1-2-3) y el cerrador Riley O’Brien ponchó al venezolano Oswald Peraza con un sweeper de 80 mph y a Josh Lowe con un sinker de 98 mph con dos en base en la novena para su salvamento número 26.

Dobbins (2-1) salió de un atasco con corredores en primera y tercera y dos outs en la segunda, de un aprieto con dos en base y un out en la tercera, y de otro con corredores en primera y tercera y dos outs en la cuarta. Esa entrada terminó cuando el antesalista de los Cardinals, Blaze Jordan, se estiró hacia el dugout de tercera base para atrapar el elevado de Tyler Heineman.

El abridor de los Angelinos, Reid Detmers (3-7), a quien se esperaba como uno de los principales objetivos de los equipos contendientes que buscan adquirir pitcheo abridor antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto, mantuvo en blanco a los Cardenales con un solo imparable permitido en cinco entradas, pese a otorgar dos boletos para abrir la quinta.

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FUENTE: AP

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