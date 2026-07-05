Djokovic rompe el récord de Federer en Wimbledon con su 106ª victoria y pasa a cuartos

La japonesa Naomi Osaka regresa la bola a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la cuarta ronda de Wimbledon el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Brian Inganga) AP

El serbio Novak Djokovic felebra al vencer al ruso Roman Saffiulin en la cuarta ronda de Wimbledon el domingo 5 de julio del 2026. (AP Foto/Brian Inganga) AP

Djokovic tuvo que salvar dos puntos de set cuando perdía 5-2 en el primer set y recibió una advertencia por aparentemente gritar una obscenidad en serbio en la Pista Central cuando le quebraron el saque al inicio del tercero. Pero el siete veces campeón de Wimbledon terminó imponiéndose 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-3 para lograr su victoria número 106 en el All England Club.

Eso lo deja un triunfo por delante de Federer en la cima de la lista histórica masculina, aunque todavía está por detrás de las 120 victorias de Martina Navratilova.

También lo mete en los cuartos de final por 17ª vez —una menos que el récord de Federer— y lo deja a tres partidos de igualar a su antiguo rival con ocho títulos de Wimbledon. Pero el serbio reconoció que tendrá que elevar su nivel para conseguirlo.

Djokovic expresó, al ser consultado para resumir su primera semana del torneo: “Sobrevivir para prosperar, así es como me siento. Así que ojalá la parte de prosperar esté por venir”.

El tenista de 39 años nunca ha perdido un partido de Grand Slam contra un jugador con un ranking tan bajo como Safiullin, ni ante un clasificado, pero por momentos pareció estar en peligro en la Pista Central.

Djokovic pareció tener dificultades con las condiciones de sol y viento en el primer set antes de reaccionar desde el 5-2 para forzar un desempate, en el que convirtió su tercer punto de set. En el tercero, recibió la advertencia del juez de silla después de quedar 2-0 abajo y luego se ganó abucheos del público cuando, frustrado, golpeó la pelota lejos tras perder el set.

En su entrevista en la cancha, se disculpó por lo que llamó “los arrebatos, los colapsos”.

“Tuve algunos de esos hoy”, comentó.

Djokovic, conocido por su capacidad para llegar a casi cada pelota, también reconoció que optó por subir más a la red de lo habitual después de verse superado repetidamente en peloteos largos por Safiullin.

“No suelo sentirme inferior desde el fondo de la cancha con muchos jugadores, para ser sincero, a lo largo de mi carrera”, reconoció Nole. “Hoy fue uno de esos días en los que no quería quedarme demasiado tiempo en el intercambio. Así que tuve que variar. Y funcionó”.

Tomó el control rápidamente en el cuarto set al ponerse arriba 3-0, y luego cerró el partido con su servicio en blanco.

Djokovic jugará a continuación contra el ganador del duelo entre el tercer preclasificado Felix Auger-Aliassime y el número 22 Alejandro Davidovich Fokina.

Krejcikova pierde y garantiza una nueva campeona en el cuadro femenino

Habrá una nueva campeona de Wimbledon por novena vez consecutiva después de que Barbora Krejcikova perdiera ante su compatriota checa Karolina Muchova en la cuarta ronda.

Krejcikova, la ganadora de 2024, era la única ex campeona que quedaba en el cuadro femenino después de que Iga Swiatek, Elena Rybakina y Serena Williams quedaran eliminadas.

Krejcikova siguió el mismo camino con una derrota 7-5, 5-7, 6-3 en la cancha número 2.

Ninguna mujer ha ganado múltiples títulos de Wimbledon desde que Williams conquistó su séptimo en 2016.

Muchova jugará contra la ganadora del partido entre la número uno Aryna Sabalenka y la 14ª preclasificada Naomi Osaka, que se disputó más tarde en la Pista Central.

La número 4 Jessica Pegula también avanzó al vencer a su compatriota estadounidense Iva Jovic por 4-6, 6-3, 6-1.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP