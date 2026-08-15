Djokovic eliminado del Abierto de Cincinnati por argentino Tirante en su 1er partido desde Wimbledon

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ARCHIVO - Novak Djokovic, de Serbia, regresa la pelota al ruso Roman Saffiullin en el juego de la rama varonil en la cuarta ronda del Campeonatro de Tenis de Wimbledon el 5 de julio de 2026. (AP Foto/Brian Inganga, Archivo) AP

El campeón de 24 títulos de Grand Slam cayó ante Thiago Agustin Tirante por 2-6, 6-4, 6-4 el sábado, en un partido que duró 2 horas y 44 minutos en condiciones de calor y humedad.

Tirante, un argentino de 25 años, ocupa el puesto número 50 del mundo. Djokovic, de 39 años —tres veces campeón del Abierto de Cincinnati y número 5 del ranking—, jugaba por primera vez desde su derrota ante el número 1 Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon.

Lo próximo para Djokovic es el Abierto de Estados Unidos, que comienza el 30 de agosto.

Djokovic pareció tener dificultades físicas con el calor y vio cortada su racha de 10 victorias consecutivas en Cincinnati. Ganó el título en 2020 y 2023.

El serbio salvó 13 de los 15 puntos de quiebre que enfrentó. Tirante le quebró el saque a Djokovic en el noveno juego del set final y luego cerró el partido con su servicio.

“Creo que esta es la mejor victoria de mi carrera. Creo que hice un muy buen trabajo dentro de la cancha. Manejé muy bien los nervios de jugar contra una leyenda como Novak”, afirmó Tirante . __

Vea aquí la cobertura completa de deportes de AP FUENTE: AP