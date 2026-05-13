Disminuyeron las muertes por sobredosis en EEUU en 2025

Un ejemplar del antídoto contra sobredosis Narcan durante un entrenamiento en una clínica de salud en Filadelfia, el 4 de diciembre del 2018. (AP foto/Matt Rourke) AP

Fue la tercera caída anual consecutiva, lo que la convierte en el descenso más prolongado en décadas, de acuerdo con datos federales publicados el miércoles. El total de 2025 es aproximadamente el mismo que el de 2019, antes de la pandemia de COVID-19.

Hubo descensos en varios tipos de drogas, entre ellas el fentanilo, la cocaína y la metanfetamina. Las muertes por sobredosis bajaron en la gran mayoría de los estados, aunque siete registraron al menos ligeros aumentos, incluidos incrementos del 10% o más en Arizona, Colorado y Nuevo México, mostraron los datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Soy cautelosamente optimista de que esto represente realmente un cambio fundamental en la trayectoria de la crisis de sobredosis”, declaró Brandon Marshall, investigador de la Universidad de Brown que estudia las tendencias de sobredosis.

Pero la cifra sigue siendo alta, y las muertes disminuyeron a un ritmo más lento el año pasado. Varias cosas podrían hacer que las muertes vuelvan a aumentar, incluidos cambios en las políticas gubernamentales o una disminución en el suministro de drogas, señalan Marshall y otros investigadores.

“Si las muertes están bajando rápidamente, eso significa que pueden aumentar con la misma rapidez si quitamos el pie del acelerador”, advirtió Marshall.

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos, por lo general, venían aumentando durante décadas, pero se dispararon de forma dramática durante la pandemia, con un pico de casi 110.000 en 2022. El repunte durante la pandemia se asoció con el aislamiento social y las dificultades para acceder al tratamiento por adicción.

Las muertes disminuyeron a medida que la pandemia fue remitiendo. Los investigadores han señalado numerosos factores posibles: un aumento en la disponibilidad del antídoto naloxona, la ampliación del tratamiento de adicciones, cambios en la forma en que las personas consumen drogas y el impacto creciente de miles de millones de dólares provenientes de acuerdos por demandas relacionadas con opioides.

Algunas investigaciones también sugieren que el número de personas con probabilidad de sufrir una sobredosis se ha ido reduciendo, ya que menos adolescentes empiezan a consumir drogas y muchos usuarios de drogas ilícitas han muerto. Otra teoría plantea que cambios regulatorios en China parecen haber disminuido la disponibilidad de sustancias químicas utilizadas para fabricar fentanilo.

La epidemia de sobredosis del país se ha desarrollado a ritmos distintos en diferentes partes del territorio, al menos en parte por diferencias en el suministro de drogas ilícitas y en lo que consume la gente. Marshall conjeturó que los aumentos de muertes el año pasado en Arizona, Colorado y Nuevo México podrían deberse a un mayor consumo combinado de fentanilo y metanfetamina recientemente en esos lugares.

Nuevas sustancias están apareciendo en el suministro de drogas

En los últimos meses, funcionarios de salud y policiales han estado dando la voz de alarma sobre drogas más nuevas que se están detectando.

Alex Krotulski es director del Center for Forensic Science Research and Education, un laboratorio de toxicología financiado por el gobierno federal en Horsham, Pensilvania, que es una parte importante de un sistema nacional de alerta temprana sobre drogas ilícitas.

A lo largo de todo el año pasado, el laboratorio identificó 27 drogas nuevas. En menos de cinco meses de 2026, el laboratorio ya ha identificado 23, indicó.

Entre las drogas que el laboratorio tiene en el radar está la ciclorfina, un potente opioide sintético descrito como hasta 10 veces más fuerte que el fentanilo. Los expertos dicen que se está utilizando como añadido a otras drogas ilícitas, sin que el comprador lo sepa.

“El suministro de drogas sigue cambiando y evolucionando”, indicó Krotulski.

Gobierno de Trump ha cortado algunos programas

Mientras tanto, el gobierno de Trump ha estado recortando programas diseñados para reducir las muertes por sobredosis y las infecciones vinculadas al consumo de drogas. En una carta el mes pasado, la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental del gobierno federal notificó a los receptores de subvenciones federales que el gobierno ya no pagaría tiras reactivas y kits que ayudan a los consumidores de drogas a ver si sus drogas contienen aditivos altamente letales.

Los funcionarios dicen que están alejándose de servicios que facilitan el consumo de drogas ilícitas, incluidas las jeringas limpias y las líneas telefónicas a las que las personas pueden llamar mientras consumen drogas.

La semana pasada, un grupo de mujeres que perdió a sus hijos por sobredosis habló con reporteros para protestar contra políticas gubernamentales que enfatizan el castigo y el encarcelamiento.

Kimberly Douglas fundó un grupo, Black Moms Against Overdose, después de la muerte de su hijo de 17 años.

“Estamos empezando a ver que las sobredosis bajan en algunos lugares y eso se debe a los servicios de ‘reducción de daños’”, como los que están siendo cortados por el gobierno de Trump, señaló Douglas.

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The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP