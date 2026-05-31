Diseñador mexicano fusiona fútbol y cultura prehispánica antes del Mundial

Cande Martínez prepara camisetas de fútbol, inspiradas en el papel picado, de la marca Mexclart, en Cuautitlán Izcalli, México, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

Su colección más reciente se llama “Calados del Alma”, o “Cutouts of the Soul” (“Recortes del alma”). Toma inspiración de antiguas creencias mexicanas y del papel picado, los delicados adornos de papel recortado que se usan comúnmente durante celebraciones locales y días festivos.

“Tratamos de crear conceptos que conecten con nosotros y transmitan tradiciones que hagan sentir orgullosos a los mexicanos”, explicó Rosas, quien dirige un taller con su hermano Andrés cerca de Ciudad de México desde 2022.

“Lo mejor del país se refleja en el papel picado, los colores y las fiestas de los pueblos”.

La primera camiseta que bosquejaron los hermanos retrataba a Quetzalcóatl, la deidad de la serpiente emplumada venerada por varias civilizaciones prehispánicas. Esa prenda sigue siendo, hasta hoy, la favorita de Andrés.

“Quetzalcóatl representa un equilibrio que ve el mundo como un sistema, no como algo extractivo de lo que los seres humanos simplemente pueden beneficiarse”, dijo Andrés, quien está a cargo del marketing de la marca.

“Conecto con esa cosmovisión prehispánica, por eso la mayoría de nuestros productos están profundamente arraigados en esa visión”.

Creencias antiguas, camisetas modernas

La colección de Hugo para el Mundial se basa en un conjunto anterior de diseños que llamó “Ofrenda Viva”, o “Live Offering” (“Ofrenda viva”).

Su estética y su concepto están arraigados en el Día de Muertos en México: la idea de que los vivos recuerdan y honran a sus seres queridos fallecidos con celebración en lugar de tristeza.

“Es una prenda que se asemeja al papel picado para que una persona pueda ofrecer sus acciones, pensamientos y pasiones como un homenaje a quienes ya se fueron”, comentó Rosas.

Las camisetas están hechas de poliéster para que la tela pueda recortarse como el papel picado sin volverse vulnerable a desgarros o rasgaduras. Rosas y su equipo alguna vez experimentaron con fibras naturales, pero el material no pudo soportar el peso y la estructura requeridos después de la producción.

Diseñar cada camiseta puede tomar hasta tres semanas, mientras que coser y recortar requiere entre ocho y 10 horas de trabajo.

El primer paso de Rosas es decidir los símbolos que desea representar. Luego determina el tamaño y la forma de cada figura para que las costuras se alineen con su visión. Una vez que el diseño está listo, las costureras del equipo recortan y cosen con paciencia cada prenda.

Una armadura moderna

Los hermanos Rosas operan a una escala modesta y se sienten orgullosos de ese enfoque. Valoran el cuidado y el tiempo dedicados a cada camiseta, manteniendo el proceso lo más artesanal posible.

Desde que las prendas del Mundial salieron a la venta en abril, su marca Mexclart ha confeccionado unas 30 camisetas. Hugo Rosas espera que la demanda aumente a medida que se acerque la ceremonia de inauguración.

Entre sus otras colecciones hay una dedicada a dioses prehispánicos. Su favorita retrata a Mictlantecuhtli, el gobernante azteca del inframundo, a menudo representado en forma esquelética.

“Ponerse una prenda como ésta es como llevar una armadura moderna con la que podemos cargar ese orgullo y esa pasión por nuestras raíces y mostrárselo al mundo”, expresó Rosas.

A veces recurre a libros sobre la historia de México mientras desarrolla sus diseños. Sin embargo, la fuente de inspiración que más disfruta es viajar a comunidades indígenas donde las ceremonias y costumbres antiguas siguen vivas.

“Si dependiera de mí, usaría oro u otro material que pudiera representar con precisión a nuestros dioses como lo hacían nuestros antepasados”. Añadió: “Todas las prendas que creamos están pensadas para darles a los mexicanos la oportunidad de traer a esas deidades al presente”, afirmó.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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FUENTE: AP