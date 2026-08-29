Discurso de Warsh en Jackson Hole es recibido con elogios y críticas

El presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh en Moran, Wyoming, el 28 de agosto del 2026. (AP foto/Amber Baesler) AP

Al hacerlo, Warsh ha ejercido más presión sobre el banco central para que aumente las tasas de interés cuando se reúna de nuevo a mediados de septiembre si la inflación no mejora. El próximo informe de precios del gobierno, que se publicará apenas unos días antes de la reunión, podría desempeñar un papel desproporcionado a la hora de determinar si el banco central actúa.

El discurso de Warsh en la conferencia económica anual de la Fed en Jackson Hole fue mayormente elogiado después por economistas y otros responsables de política monetaria presentes. Aun así, también hubo algunas objeciones y críticas durante el primer día de la conferencia que termina el sábado.

Aunque Warsh abrió la puerta a elevar el costo del crédito, no se comprometió con un calendario específico. No sorprende, dada su aversión a enviar señales sobre los próximos movimientos de la Fed como lo hicieron sus predecesores, algo que, según Warsh, encasilla a la institución monetaria en una trayectoria predeterminada.

Sin embargo, algunos analistas vieron indicios contundentes de que un aumento de tasas en septiembre es una posibilidad real. Warsh señaló que él y otros funcionarios de la Fed que respaldaron mantener las tasas sin cambios en la reunión del 28 y 29 de julio “pensaron que el curso más prudente era esperar nueva información en el período entre reuniones ... antes de decidir si era aconsejable un cambio en la política de tasas de interés”.

Eso sugiere que Warsh quería ver pruebas claras de una desaceleración de la inflación después de la reunión de julio para mantenerse en pausa. Sin embargo, en otra parte de sus declaraciones afirmó que esas pruebas no han aparecido, y él mismo admitió que incluso cuando los precios de la gasolina han bajado algo, la inflación subyacente no ha “mejorado de manera significativa”.

Al enviar esas señales, Warsh ha elevado las expectativas de un alza el próximo mes. Si la inflación sigue alta y él no cumple, su credibilidad podría verse afectada.

“Básicamente te estás preparando para que, si no subes las tasas en septiembre, la gente pregunte qué está pasando”, opinó Adam Posen, presidente del Peterson Institute for International Economics.

Un alza de tasas en septiembre sería políticamente incómoda

La Fed tiene previsto reunirse dos veces antes de las próximas elecciones de medio mandato, en septiembre y a finales de octubre. Cualquier decisión de elevar las tasas de interés en esas reuniones podría provocar una reacción del presidente Donald Trump, quien a menudo ha acusado al banco de tener motivaciones políticas. Afirmó, por ejemplo, que el recorte de medio punto porcentual del banco en septiembre de 2024 tenía la intención de ayudar a los demócratas en las elecciones de ese año.

Posen indicó que, si la Fed finalmente omite un alza de tasas en septiembre, eso plantearía dudas sobre si lo hizo para evitar ataques de Trump.

“Nunca se suben las tasas para molestar a funcionarios electos”, declaró Posen. Pero hacerlo también demostraría la independencia de la Fed, que depende de la capacidad de “subir las tasas cuando está justificado, pese a las ruidosas objeciones del presidente”.

“Yo no pienso” en elecciones, explicó Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago.

En una entrevista al margen de la conferencia, añadió que la misión del banco central es "enfocarse en cuál es el estado de la economía y qué necesitamos hacer para estabilizar los precios y maximizar el empleo”.

Alza de tasas de interés Fed podría elevar las tasas hipotecarias, o quizás no

Cuando la Fed sube su tasa de interés de referencia, a menudo puede impulsar las hipotecas, los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito y el endeudamiento empresarial.

Sin embargo, en este caso no está tan claro. Las tasas de interés de más largo plazo —incluidas las del bono del Tesoro a 10 años, que influyen fuertemente en las tasas hipotecarias— apenas subieron tras los comentarios de Warsh. Los analistas dijeron que eso sugería que los inversionistas se sintieron tranquilos de que la institución reducirá la inflación con el tiempo. De lo contrario, habrían empujado al alza las tasas de más largo plazo.

En resumen, las tasas de más largo plazo no siempre siguen la pauta de la Fed, de modo que, incluso si hay un alza en septiembre, puede que no eleve el costo del crédito para los consumidores. Actualmente, la tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años es de 6,66%, según Freddie Mac, ligeramente más alta que hace un año.

Mucha confianza en la IA

Gran parte del discurso de Warsh se centró en el potencial de la inteligencia artificial para impulsar con fuerza la economía. Ya había hablado antes sobre la posibilidad de que la IA aumente la eficiencia de la economía, lo que permitiría que se expanda sin crear presiones inflacionarias. Eso, a su vez, reduciría la presión sobre la Fed para subir las tasas.

“Hemos llegado a un punto de inflexión en la historia. El potencial de un crecimiento sustancialmente mayor está en aumento”, indicó Warsh.

Pero en un discurso durante un almuerzo el viernes, Kenneth Rogoff, economista de Harvard y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, manifestó una visión mucho más cautelosa sobre el potencial de la IA. No respondía específicamente a los comentarios de Warsh.

“Creo que la idea de que la IA resuelve mágicamente todo está un poco exagerada”, señaló Rogoff, añadiendo que, si efectivamente impulsa con fuerza el crecimiento, eso probablemente conduciría a tasas de interés más altas, que por lo general suben en una economía saludable.

Persisten las preocupaciones sobre la independencia de la Fed, pero se han enfriado desde el año pasado

Hace un año, el entonces presidente del banco, Jerome Powell, recibió una ovación de pie de los aproximadamente 120 asistentes incluso antes de pronunciar su discurso. Fue una clara señal de apoyo mientras Trump intensificaba sus ataques contra Powell y la Fed por no recortar las tasas tanto como él quería.

Trump intentó despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook el primer día de la conferencia del año pasado, en un esfuerzo por obtener una mayoría en la junta de la agencia. Cook demandó para conservar su puesto y la Corte Suprema dictaminó en junio que podía hacerlo mientras el caso se resolvía en los tribunales.

Cook asistió a la conferencia de este año, apenas unos días después de que sus abogados argumentaran que el gobierno no tiene base legal para destituirla.

Rogoff, en sus comentarios, expresó preocupación por la independencia de la Fed, pero no entró en detalles.

Warsh sugiere que la inflación es amplia y persistente

Desde que asumió el cargo a finales de mayo, Warsh ha evitado en gran medida comentar hacia dónde podría dirigirse la inflación o qué la mantiene elevada. El viernes, ofreció sus comentarios más extensos hasta ahora sobre un repunte inflacionario que ha agriado la percepción de la economía entre la mayoría de los estadounidenses y ha mantenido los aumentos de precios por encima del objetivo del 2% del banco central.

Señaló que la inflación ha sido generalizada y no solo el resultado de precios más altos de la gasolina derivados de la guerra con Irán. Más de la mitad de los bienes y servicios que el gobierno monitorea han visto subir sus precios un 3% o más respecto de hace un año, afirmó. Eso está “muy por encima” de aproximadamente un tercio que registró aumentos de ese tipo en las dos décadas previas a la pandemia.

Warsh también argumentó que la inflación no necesariamente volvería al 2% por sí sola, un comentario que sugiere que no considera que la inflación sea el resultado de meros choques puntuales, como los aranceles, que se desvanecerán con el tiempo.

Esa es una visión compartida por los tres funcionarios de la entidad monetaria que votaron a favor de alzas de tasas en la última reunión en julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP