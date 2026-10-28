Dirk Kuyt, técnico interino de Fenerbahce antes de duelo de Champions con Liverpool

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Mason Greenwood (centro) celebra tras anotar un gol para Fenerbahce en el partido contra Slavia Praha en la Liga de Campeones, el martes 20 de octubre de 2026, en Estambul. (AP Foto/Emrah Gurel) AP

Fenerbahce viene de una semana caótica: perdió 2-1 en el clásico contra Galatasaray, y luego aceptó la renuncia del entrenador Ismail Kartal a última hora del martes.

Kuyt fue designado el miércoles como reemplazo “hasta que se nombre a un nuevo entrenador”. Llegó en la pretemporada como asistente de Kartal. Fue jugador de Fenerbahce entre 2012 y 2015 tras llegar procedente de Liverpool.

Kuyt fue uno de los favoritos de la afición en Anfield, donde pasó seis años y anotó un gol en la derrota de Liverpool ante el AC Milan en la final de la Liga de Campeones de 2007, por lo que será un encuentro emotivo con el club inglés en el estadio Şükrü Saracoğlu el 4 de noviembre.

Fenerbahce, cuya plantilla incluye a Romelu Lukaku, N'Golo Kante y Mason Greenwood, aún no ha ganado en tres partidos en la Liga de Campeones: empató dos veces —ante la Roma y Slavia Praga— y perdió 6-0 contra Aston Villa.

El equipo es quinto en la liga turca, que cuenta con 18 clubes.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

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