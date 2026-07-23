Director del FBI devuelve objetos culturales saqueados al presidente de Indonesia

En esta imagen, distribuida por la Oficina de Prensa, Medios e Información de la Secretaría de la Presidencia de Indonesia, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto (izquierda), habla con el director del FBI, Kash Patel, durante una reunión en Yakarta, Indonesia, el 22 de julio de 2026. (Secretaría de la Presidencia de Indonesia vía AP) AP

La entrega se realizó a última hora del miércoles durante una reunión con el director del FBI, Kash Patel, en la residencia de Prabowo en la capital indonesia, Yakarta. Patel llegó a la ciudad poco después de reunirse con el primer ministro de Camboya, Hun Manet, sobre los esfuerzos conjuntos para combatir operaciones internacionales de estafas online que engañan a las víctimas por miles de millones de dólares al año.

El intercambio puso de manifiesto la creciente cooperación entre Indonesia y Estados Unidos para recuperar patrimonio cultural robado y devolver los objetos al país de origen, señaló el ministro indonesio de Cultura, Fadli Zon.

Los objetos de Papúa forman parte del patrimonio cultural de las tribus dani y asmat y de las comunidades del lago Sentani. Fueron repatriados mediante la cooperación entre el Ministerio de Cultura y el FBI después de que una investigación sobre su procedencia estableció que habían sido sacados de contrabando de Indonesia, explicó Zon.

“Son piezas muy valiosas porque este proceso de repatriación forma parte de nuestro esfuerzo por restaurar nuestra soberanía cultural”, dijo Zon, que apuntó que los artefactos se exhibirán en el Museo Nacional de Indonesia.

Las imágenes distribuidas por la Secretaría de Presidencia muestran varias cabezas de hachas de piedra pulida y objetos ceremoniales tradicionalmente asociados con las sociedades papúes.

Las hachas tradicionales de piedra de Papúa eran más que herramientas utilitarias. Entre comunidades de las tierras altas como los dani, históricamente sirvieron como símbolo de riqueza y estatus, se intercambiaban en transacciones matrimoniales y ceremoniales y a menudo se transmitían como preciadas reliquias ancestrales, indicó el Ministerio de Cultura.

La devolución es el más reciente de una serie de esfuerzos de las autoridades de Estados Unidos para recuperar y repatriar bienes culturales del sudeste asiático que fueron traficados a través de redes internacionales de antigüedades, indicó la embajada estadounidense en Yakarta en un comunicado.

A principios de mes, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, anunció la devolución de dos esculturas budistas de bronce del siglo VIII que representan a Avalokiteshvara, agregó.

Durante una ceremonia de repatriación en el Consulado de Indonesia el 10 de julio, Clayton manifestó que las autoridades de Estados Unidos seguirían trabajando con Investigaciones de Seguridad Nacional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y devolver obras de arte robadas a sus países de origen.

Las esculturas fueron robadas de yacimientos arqueológicos de Indonesia y vendidas a un coleccionista estadounidense por el fallecido comerciante de antigüedades Douglas Latchford. Formaban parte de un lote de 34 antigüedades del sudeste asiático entregadas voluntariamente por el coleccionista en 2021 después de que los investigadores determinaran que habían sido saqueadas.

Las esculturas indonesias fueron retiradas hace décadas por saqueadores organizados antes de ingresar al mercado internacional del arte a través de Latchford, un comerciante radicado en Bangkok que fue acusado por las autoridades de Estados Unidos en 2019 de presuntamente orquestar un esquema de tráfico a gran escala que involucraba antigüedades saqueadas de Camboya y otros países del sudeste asiático. El caso fue desestimado tras su muerte, indicó la embajada de Estados Unidos.

El FBI ya había ayudado anteriormente a Indonesia a recuperar objetos culturales robados, incluidas estatuas de bronce y artefactos de sitios históricos y arqueológicos, según Zon, quien expresó su esperanza de que continúe la cooperación en materia de repatriación y restitución cultural.

Indonesia ha intensificado los esfuerzos en los últimos años para rastrear tesoros culturales dispersos en el extranjero debido al coleccionismo de la era colonial, el robo y el tráfico ilícito, incluidos los que se encuentran en los Países Bajos, que colonizaron Indonesia durante siglos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP