Diputados opositores argentinos apuntan contra Milei por lanzamiento de polémica criptomoneda

El presidente de Argentina, Javier Milei (a la derecha), y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sonríen durante la ceremonia de investidura del presidente José Antonio Kast en el Congreso de Valparaíso, Chile, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Foto AP/Cristóbal Basaure) AP

“Estamos frente a una estafa, a un hecho de corrupción millonario y a una clara malversación de la investidura presidencial”, dijo el diputado opositor Maximiliano Ferraro en una conferencia de prensa el lunes.

Ferraro señaló que el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA en febrero de 2025, que también ha derivado en una investigación judicial sobre el accionar de Milei, "es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, operadores muy marginales, y el entorno más cercano del presidente”.

Otros legisladores acusaron al mandatario de haber mentido a la opinión pública cuando dijo no conocer detalles del proyecto $LIBRA.

Una causa judicial intenta determinar si detrás del lanzamiento del token existió una maniobra para inflar artificialmente su valor y permitir que pocos inversores obtuvieran ganancias extraordinarias antes del desplome de su precio, que generó cuantiosas pérdidas millonarias a decenas de miles.

Ferraro y otros diputados anunciaron que continuarán “delimitando las responsabilidades políticas de Milei y sus funcionarios” mediante “una segunda etapa investigativa de la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados”, que comenzó sus actividades el año pasado.

Además crearán “una comisión ad hoc” de diputados para el seguimiento de la causa judicial que investiga los hechos.

Llamadas entre Milei y el emprendedor del proyecto

Los cuestionamientos de los legisladores se produjeron luego de que un peritaje judicial detectara contactos telefónicos entre Milei y uno de los creadores del activo digital antes y después de su lanzamiento el 14 de febrero de 2025, lo que ha reactivado el escándalo.

Según un peritaje informático realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico del Ministerio Público Fiscal sobre el teléfono celular del emprendedor argentino Mauricio Novelli, este mantuvo siete comunicaciones con Milei.

Eduardo Taiano, el fiscal encargado de la investigación del caso, confirmó a The Associated Press ese peritaje filtrado por distintos medios de prensa que da cuenta de llamadas entre Novelli y Milei, así como comunicaciones entre el emprendedor y Karina Milei —secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario— y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Los diputados anticiparon que pedirán que Milei, su hermana y Caputo se presenten ante el Congreso y que denunciarán a Taiano por presunto entorpecimiento de la investigación.

“En ningún momento obstruí la investigación; al contrario. Toda la información la obtuve yo ordenando las pericias de los teléfonos”, sostuvo el fiscal a AP.

Taiano también investiga al empresario estadounidense Hayden Davis, señalado como creador de la moneda digital y con quien Milei se encontró en la casa de gobierno en enero de 2025. Luego el mandatario publicó una foto de esa reunión en las redes sociales.

Milei no respondió a las acusaciones de la oposición. Sin embargo, horas más tarde de la conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo que “es grave que se haya filtrado la información” sobre el teléfono de Novelli y advirtió sobre el posible riesgo de que los archivos hayan sido manipulados.

Detalles del caso $LIBRA

El 14 de febrero de 2025 Milei publicó un mensaje en su cuenta de X en el que promocionó $LIBRA y afirmó que el proyecto serviría para “incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando emprendimientos”.

Tras esa publicación inicial, el valor de $LIBRA se disparó y pasó de cotizar cerca de 0,01 dólares a alcanzar 5 dólares en pocas horas. Un pequeño número de billeteras digitales vendieron al rato sus tenencias e hicieron grandes ganancias, mientras que otros inversores registraron pérdidas de al menos 100 millones de dólares.

Cinco horas más tarde del lanzamiento, el mandatario eliminó la publicación y difundió otra en la que señaló que no estaba lo suficientemente “interiorizado” sobre el proyecto.

Días después de que estallara el escándalo, Milei se defendió y aseguró que “obré de buena fe y me comí un cachetazo”. El presidente aclaró que compartió el lanzamiento del proyecto porque es “fanático de estas cosas” y sostuvo que el episodio no dañó su credibilidad.

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En esta nota colaboró el periodista de AP Sergio Farella

FUENTE: AP