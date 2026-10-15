Diplomático saudí asegura que Irán alienta a hutíes a intensificar sus ataques contra el reino

Una vista general del distrito de Olaya, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Riad, Arabia Saudí. (AP Foto/Baraa Anwer) AP

Rayed Krimly, viceministro de diplomacia pública del Ministerio de Asuntos Exteriores, habló con periodistas luego de más de una semana de ataques por parte de los hutíes contra el aeropuerto internacional de Riad, la sede del gigante petrolero saudí Aramco y otras instalaciones de aviación, petróleo y militares en todo el reino.

Al menos 19 personas han muerto en lo que Krimly calificó como crímenes de guerra. Tan sólo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de la capital saudí ha sido objeto de 20 ataques por parte de los hutíes en lo que va del mes, indicó el jueves un portavoz de una coalición encabezada por Arabia Saudí que combate al grupo insurgente yemení.

La escalada entre los saudíes y los hutíes ha dejado al descubierto los desafíos del reino en cuanto a interceptar los ataques en el frente más reciente de la guerra con Irán, al tiempo que ha sacudido aún más los mercados globales. También ha reforzado los llamamientos saudíes a sus aliados, incluidos Estados Unidos, para obtener más ayuda militar.

Krimly aseguró que los saudíes se habían puesto en contacto con los hutíes para celebrar una reunión en Omán en julio pasado y "resolver las diferencias pendientes y poner fin a esta escalada”, pero señaló que el grupo insurgente se negó a participar.

Días después, los hutíes llevaron a cabo uno de sus avances territoriales más importantes, abriéndose paso rápidamente por la costa yemení del mar Rojo para apoderarse de terreno en el estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa crucial para la navegación ante los bloqueos en el estrecho de Ormuz. La coalición liderada por Arabia Saudí lanzó una gran ofensiva militar a principios de este mes en Yemen para tratar de recuperar esas zonas.

“Creemos que la escalada de los hutíes en esta etapa posterior del conflicto está alentada por Irán”, explicó Krimly, añadiendo que Irán “sigue armando, adiestrando y apoyando a la milicia hutí en violación a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y en violación de sus compromisos en el acuerdo de Beijing”. Este pacto permitió que Arabia Saudí e Irán restablecieran relaciones diplomáticas luego de un distanciamiento de siete años.

Aunque el gobierno iraní ha dicho que está abierto al diálogo para ayudar a encontrar un fin a los combates, Krimly indicó que Arabia Saudí no ha solicitado ninguna mediación iraní.

“Mantenemos canales directos de comunicación con los hutíes, y Omán actúa como facilitador de estas conversaciones y no como mediador”, explicó.

Arabia Saudí aún mantiene comunicaciones directas con Irán, agregó. En medio de la serie de ataques contra el aeropuerto de Riad, los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí e Irán han sostenido al menos una conversación telefónica.

Al mismo tiempo, el canciller iraní Abbas Araghchi calificó de injusto e ilegal el bloqueo saudí contra los hutíes.

Irán tarda “mucho, mucho tiempo” en responder a los mediadores

Sobre la guerra más amplia con Irán, Krimly dijo que el reino mantiene su apoyo a los esfuerzos de mediación de Qatar y Pakistán para tratar de celebrar negociaciones entre Washington y Teherán.

Los mediadores intentan resolver dos asuntos, explicó. Uno es una solución que garantice el paso seguro de buques por el estrecho de Ormuz a cambio de poner fin al bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, cuyo objetivo es sofocar las exportaciones petroleras de Irán y aplicar mayor presión económica.

El otro asunto es un “compromiso más claro” sobre cómo se llevarán a cabo las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y qué incluirán.

“En ambos frentes, los iraníes tardan mucho, mucho tiempo en responder a los mediadores con cualquier nueva propuesta, y lo que presentan no es suficiente”, destacó Krimly. “Y luego empiezan a hablar de un arreglo temporal en (el estrecho de) Ormuz, y un arreglo temporal para esto y aquello, y a veces pasamos semanas y meses discutiendo esto.

“No parecen capaces de alcanzar un consenso sobre las soluciones necesarias que allanen el camino hacia una solución pacífica del conflicto”, añadió.

Funcionarios iraníes no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

Se cree que China y Rusia ayudan a Irán y a los hutíes

Krimly también dijo que el reino cree que China y Rusia están involucrados en el apoyo tanto a Irán como a los hutíes, aunque ofreció pocos detalles.

“Por supuesto, algunas de las capacidades —o la inteligencia— de Irán y de los hutíes proviene al menos de elementos en Rusia o China, incluso de elementos comerciales a veces, pero sí tratamos estos asuntos de forma regular con China y Rusia, y seguiremos haciéndolo”, declaró.

Un nuevo informe publicado esta semana indica que los hutíes están tratando de construir un nuevo sistema avanzado de misiles balísticos de alcance intermedio con la ayuda de piezas chinas.

Krimly dijo que Arabia Saudí mantiene comunicaciones directas con miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, que fue un miembro clave de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes hasta que las fricciones llevaron a Emiratos a retirar su apoyo hace algunos meses.

En cuanto al acuerdo de defensa mutua que el reino firmó recientemente con Pakistán y Turquía, Krimly no ofreció nuevos detalles sobre qué tipo de asistencia podrían brindar los dos socios ante los ataques de los hutíes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP