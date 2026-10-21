Diplomático del Vaticano en Perú afirma que "sigue en pie" viaje del papa León XIV al país

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Paolo Rocco, nuncio apostólico en Perú, dijo a la radio local RPP que León tiene “muchas ganas de visitar” el país andino. “Hasta el momento está todo confirmado; acabo de hablar con el comité de avanzada que va a llegar en los próximos días y el Santo Padre, como se veía esta mañana, está perfectamente restablecido”.

Las declaraciones de Rocco ocurren luego de que los médicos del papa afirmaran que las pruebas finales de tejido y moleculares han confirmado que su cáncer de pulmón está localizado y que no se necesita más tratamiento, según informó el Vaticano en un comunicado el miércoles.

El papa regresó al Vaticano el sábado, cuatro días después de que le extirparan el lóbulo inferior de su pulmón derecho. La cirugía confirmó que el pontífice tenía adenocarcinoma de pulmón, el tipo más común de cáncer de pulmón.

El martes en Perú, Juan Bytton, el secretario para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, dijo a periodistas internacionales que la visita del papa incluirá un helicóptero militar equipado como ambulancia, un listado de centros hospitalarios en cada localidad que visite para usarlo en caso de emergencia e incluso un ascensor para que el pontífice, de forma optativa, pueda subir o bajar por más de una decena de escalinatas que llevan desde la plaza mayor de Lima hasta la catedral de Lima.

León visitará en Perú las ciudades de Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

Robert Prevost tiene programado su primer viaje por Sudamérica entre el 6 y 17 de noviembre con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. En esa gira tendrá que realizar una docena de vuelos y trayectos en helicóptero a grandes altitudes, entre ellas a la ciudad peruana de Santa Cruz de Succhabamba, a 2.035 metros de altitud. El viaje también incluye Cusco, la capital del Imperio Inca, a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Prevost vivió unos 22 años en Perú, hasta 2023, cuando fue llamado al Vaticano por Francisco para ejercer un cargo clave. Fue obispo de la diócesis de Chiclayo, una ciudad de la costa norte de Perú, a 700 kilómetros de Lima. Santa Cruz de Succhabamba es una ciudad que también se encuentra dentro de la diócesis de Chiclayo. Pese a que los católicos en Perú han disminuido desde 98,5% en el censo de 1940 hasta 76% en el de 2017, la llegada de Prevost ha despertado interés. Se están construyendo estatuas y algunos negocios fabrican camisetas, dulces e incluso una cafetería ofrece el rostro del papa en sus tazas de capuchino. FUENTE: AP