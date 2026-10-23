Diplomática de Emiratos Árabes se postula a secretaria general de la ONU

La ministra de Estado de los Emiratos Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, en conferencia de prensa en Limassol, Chipre, el 7 de noviembre del 2025. (AP foto/Petros Karadjias) AP

Lana Nusseibeh aporta raíces palestinas y la defensa de las históricas relaciones de los Emiratos Árabes Unidos con Israel a su candidatura, pero enfrenta duras críticas por el presunto papel de su país en el respaldo a combatientes paramilitares que han matado a miles de personas en la guerra civil de Sudán. Los Emiratos han negado las acusaciones.

Nusseibeh, que tiene una maestría en Estudios Israelíes y de la Diáspora Judía, anunció su candidatura esta semana en una contienda que en gran medida se había estancado. Ninguna mujer ha encabezado jamás el organismo mundial a lo largo de sus 80 años de existencia.

Quien sea que suceda a António Guterres en enero heredará una ONU debilitada por duras críticas y fuertes recortes de financiación por parte del gobierno estadounidense. El papel de la ONU quizá nunca ha sido tan cuestionado, mientras las potencias mundiales crean organismos alternativos de influencia, las guerras se intensifican, el hambre crece y epidemias como el ébola plantean nuevos desafíos cada día.

Ella enfrentará preguntas de los miembros de la Asamblea General de la ONU como parte del proceso de candidatura el martes.

Nusseibeh, quien fue nominada esta semana por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y se ha tomado una licencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, pasó más de una década como embajadora de su país ante la ONU, de 2013 a 2024. Ha hablado con franqueza sobre temas que incluyen la ayuda para los palestinos en Gaza, el histórico Acuerdo de Abraham con Israel en 2020 y el papel de las mujeres en el escenario internacional.

Una solicitud de entrevista no ha tenido respuesta. Los seis Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, que también incluye a Arabia Saudí y Qatar, ya la han respaldado por unanimidad.

“Daré mayor urgencia al trabajo por la paz”, señala el comunicado de Nusseibeh en el que declara su candidatura. “Creo profundamente en esta institución por el lugar del que vengo. La gente de mi región ve lo que la diplomacia y la acción colectiva pueden lograr. Y siente las consecuencias cuando fracasan”.

Nusseibeh, nacida en 1978, quiere “reconstruir la confianza” en la ONU y afirma que debería usar la “diplomacia silenciosa” para evitar que las disputas escalen. También aborda la inteligencia artificial, al sostener que la ONU debería construir una “cooperación internacional práctica antes de que las divisiones se endurezcan, incluido el reporte voluntario de incidentes”.

Nusseibeh, cuyo tío Sari Nusseibeh es un reconocido académico palestino, tiene raíces familiares en Jerusalén y un interés de larga data en la región más allá de los asuntos del Golfo Pérsico. Es conocida por su defensa de los esfuerzos para hacer llegar ayuda a los cerca de 2 millones de palestinos atrapados en Gaza.

“¿Cómo se convirtieron los Emiratos Árabes Unidos en el mayor proveedor mundial de ayuda humanitaria a Gaza, según datos de la ONU? Por Lana Nusseibeh —una diplomática que conoce a todo el mundo y trabaja con todos. Sería una elección inspirada para este trabajo imposible”, escribió en X esta semana Brett McGurk, exenviado de la Casa Blanca.

Mientras ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU en 2023, varios meses antes de que comenzara la guerra en Gaza, Nusseibeh organizó una sesión especial sobre Palestina. Y en 2025, advirtió abiertamente que una anexión israelí de la Cisjordania ocupada sería una “línea roja” para los Emiratos Árabes Unidos.

Cuestionan papel de los Emiratos Árabes Unidos en Sudán

Pero Nusseibeh podría enfrentar lo que algunos consideran un conflicto de interés respecto a Sudán. La guerra y el presunto papel de los Emiratos Árabes Unidos en ella han sido examinados por diversas instancias de la ONU.

Grupos de derechos humanos y otros han documentado durante años pruebas del respaldo de los Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar que ha estado combatiendo al ejército sudanés en la guerra civil que estalló en abril de 2023.

Las FAR han sido acusadas de atrocidades, incluido el ataque a la ciudad de el-Fasher en octubre de 2025, en el que la ONU dijo que al menos 6.000 personas murieron.

“La ONU ha concluido, en parte con base en la evidencia de nuestro laboratorio en Yale, que la masacre tiene las características de un genocidio”, declaró a AP Nathaniel Raymond, director ejecutivo del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale.

Indicó que la masacre de el-Fasher no podría haber ocurrido sin el suministro por parte de los Emiratos Árabes Unidos de drones, mercenarios para operarlos y artillería y morteros utilizados en el asedio de la ciudad.

“No se puede permitir que un funcionario del gobierno que hizo esto dirija las Naciones Unidas, especialmente cuando esta conducta está bajo investigación de la CPI, un organismo de la ONU”, sostuvo Raymond.

El año pasado, Sudán presentó un caso ante el máximo tribunal de la ONU acusando a los Emiratos Árabes Unidos de violar la convención contra el genocidio al armar y financiar a las FAR. Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron que el caso “no es más que una cínica maniobra publicitaria”.

Nusseibeh fue la persona de referencia de los Emiratos Árabes Unidos para Sudán, según Justin Lynch, director general de la organización de investigación Conflict Insights Group. “A lo largo de esta guerra, aseguró a otros gobiernos que los Emiratos Árabes Unidos no estaban respaldando a las FAR, aun cuando Washington y otras capitales sabían internamente que sí lo hacía”, dijo a AP.

La función del secretario general de la ONU es proteger a los civiles de horrores como el de el-Fasher, señaló Lynch. “Entregar el cargo a la diplomática que encubrió eso sería un insulto para los sobrevivientes”.

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La corresponsal Edith M. Lederer contribuyó con esta nota desde la sede de las Naciones Unidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP