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Diamondbacks superan jonrón 22 de Ohtani y barren 3 juegos con pizarra de 5-3 a Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — El venezolano Ildemaro Vargas conectó dos hits, incluido un sencillo para tomar la delantera en la sexta entrada, y los Diamondbacks de Arizona superaron el 22do jonrón de Shohei Ohtani en una victoria 5-3 sobre unos desordenados Dodgers de Los Ángeles el domingo, que completó una barrida de tres juegos de cara al receso del Juego de Estrellas.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta una rola (batazo por el suelo) durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, en Los Ángeles, el domingo 12 de julio de 2026. (Foto AP/Kyusung Gong)
Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta una rola (batazo por el suelo) durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, en Los Ángeles, el domingo 12 de julio de 2026. (Foto AP/Kyusung Gong) AP

Nolan Arenado anotó una carrera y remolcó otra, mientras los Diamondbacks ampliaron su racha ganadora a cuatro juegos en su primera barrida como visitantes ante los Dodgers desde el 4-6 de septiembre de 2017.

El doble impulsor de Arenado y el elevado de sacrificio de Ryan Waldschmidt recortaron el déficit de Arizona a 3-2 en la quinta, después de que el jardinero central cubano Andy Pages dejó caer en la barda el elevado de Tim Tawa mientras corría, para un error.

El dominicano Geraldo Perdomo recibió base por bolas para abrir la sexta, luego avanzó a segunda por un passed ball del venezolano Eliezer Alfonzo y a tercera con el elevado de out de Corbin Carroll. El cubano Lourdes Gurriel Jr. rodó hacia el antesalista Max Muncy, cuyo tiro al plato golpeó a Perdomo en la espalda y se fue rebotando, para un error.

Vargas siguió con un sencillo ante el venezolano Edgardo Henriquez (4-1).

Ryan Thompson (4-2) retiró a tres bateadores en fila y Paul Sewald lanzó una novena perfecta para su 22do salvamento en 23 oportunidades.

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