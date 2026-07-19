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Diamondbacks remontan 7 carreras y dejan tendidos 8-7 a los Cardenales en 10 entradas

PHOENIX (AP) — Max Kepler conectó un doble productor en la 10ma entrada y los Diamondbacks de Arizona remontaron una desventaja de siete carreras para dejar tendidos en el terreno 8-7 a los Cardenales de San Luis el domingo.

Max Kepler, centro, de los Diamondbacks de Arizona, celebra con Geraldo Perdomo, derecha, y Tim Tawa (13), su doble productor con el que su equipo dejó tendido en el terreno a los Cardenales de San Luis en la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 19 de julio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Max Kepler, centro, de los Diamondbacks de Arizona, celebra con Geraldo Perdomo, derecha, y Tim Tawa (13), su doble productor con el que su equipo dejó tendido en el terreno a los Cardenales de San Luis en la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 19 de julio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Kepler impulsó al corredor automático, el venezolano Jorge Barrosa, para igualar la mayor remontada en una victoria en la historia de la franquicia de Arizona, establecida el 29 de agosto de 2022 en un triunfo 13-7 sobre los Filis.

San Luis no había desperdiciado una ventaja de siete carreras desde el 6 de julio de 2010, en una derrota 12-9 ante los Rockies en Denver.

Después de que Tyler Locklear conectó un sencillo ante Gordon Graceffo con dos outs en la octava, Nolan Arenado pegó su 13er jonrón para el hit número 1.999 de su carrera y poner el juego 7-7.

El venezolano Juan Morillo (3-0) consiguió los últimos cuatro outs para llevarse la victoria.

El mexicano Luis Gastelum (1-1) cargó con la derrota en su quinta aparición en las Grandes Ligas, al permitir una carrera sucia en 1 1/3 entradas.

Blaze Jordan conectó un triple productor para encender una tercera entrada de cinco carreras ante el abridor de Arizona, el venezolano Eduardo Rodríguez. Alec Burleson pegó un sencillo de dos carreras antes de que Drey Jameson sacara el último out. Rodríguez permitió siete hits y dio dos bases por bolas en 2 2/3 entradas para igualar su salida más corta de la temporada. El sencillo de dos carreras de Jordan en la quinta puso la pizarra 7-0.

El abridor de los Cardenales, Andre Pallante, llevó una blanqueada hasta la sexta entrada antes de permitir tres carreras. Admitió cinco hits y otorgó dos bases por bolas en 5 1/3.

Al dominicano Geraldo Perdomo se le acreditó su primer jonrón dentro del parque cuando la pelota se le pasó a su compatriota José Fermín en el jardín izquierdo para poner el juego 7-5.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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