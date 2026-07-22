Diamondbacks logran su máxima cifra de carreras de la temporada y apalean 15-5 a Atléticos

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James McCann, de los Diamondbacks de Arizona, festeja con el venezolano Ildemaro Vargas su jonrón de dos carreras ante los Atléticos de Oakland, el miércoles 22 de julio de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Con el juego empatado 2-2, Arizona logró su entrada más productiva de la temporada. Los Diamondbacks no habían conseguido 15 carreras en un solo juego de esta campaña.

El venezolano Gabriel Moreno conectó un cuadrangular de dos carreras para tomar la ventaja, mientras que McCann y Waldschmidt también aportaron vuelacercas de dos carreras en el gran episodio.

Corbin Carroll y Nolan Arenado conectaron jonrones en la cuarta entrada ante el abridor de los A’s, Gage Jump.

Merrill Kelly (8-8) permitió dos carreras y cinco hits, incluido el jonrón de Jeff McNeil, en cinco entradas por los Diamondbacks.

Jump (3-6) fue castigado con ocho hits y seis carreras en 4 2/3 entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP