Diamondbacks dan la bienvenida a Michael Soroka y Zack Littell; cortan a Paul Sewald

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Zack Littell, lanzador de los Nacionales de Washington, trabaja en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Diamondbaks de Arizona, el viernes 24 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

Para hacer espacio para los dos pitchers, los D-backs designaron para asignación al veterano derecho Paul Sewald y enviaron a Kade Strowd a Triple-A Reno.

Soroka vuelve tras perderse casi dos meses por molestias en la cadera izquierda. El jugador de 29 años era uno de los lanzadores más efectivos del equipo antes de la lesión, con marca de 8-3 y efectividad de 3,07. Abrirá el lunes contra los Rockies de Colorado.

Littell tenía marca de 7-8 y efectividad de 4,97 con los Nacionales de Washington en 23 apariciones, incluidas 14 aperturas, esta campaña antes de ser dejado en libertad la semana pasada. Se espera que Arizona lo utilice como relevista.

El veterano Sewald, de 36 años, ha sido el cerrador de los D-backs durante gran parte de la temporada, pero tuvo dificultades en sus últimas siete salidas, al permitir 11 carreras limpias en 4 2/3 entradas y desperdiciar dos salvamentos. En la temporada, registra una efectividad de 6,23 y 24 salvamentos.

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FUENTE: AP