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Diamondbacks anotan 2 veces con toque y error en tiro para superar 2-1 a Bravos

PHOENIX (AP) — Un sencillo en toque de bola por parte del novato venezolano José Fernández en la segunda entrada derivó en dos carreras sucias, y los Diamondbacks de Arizona soportaron apenas para superar el sábado 2-1 a los Bravos de Atlanta.

Paul Sewald, lanzador de los Diamondbacks de Arizona, festeja tras el duelo ante los Bravos de Atlanta, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri)
Paul Sewald, lanzador de los Diamondbacks de Arizona, festeja tras el duelo ante los Bravos de Atlanta, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Con corredores en primera y segunda, Fernández dejó un toque de bola hacia el lado de tercera base, cerca del montículo. El lanzador de los Bravos, Bryce Elder, recogió la pelota y tiró descontrolado a primera, lo que permitió que el venezolano Gabriel Moreno y Nolan Arenado anotaran.

Michael Soroka (2-0) permitió una carrera en cinco entradas por los Diamondbacks. Concedió cuatro hits y una carrera. Realizó 91 lanzamientos, otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres.

Taylor Clarke, el nicaragüense Jonathan Loáisiga, el venezolano Juan Morillo y Paul Sewald lanzaron sendas entradas perfectas de relevo. Sewald consiguió su tercer salvamento.

Elder (1-1) todavía no ha permitido una carrera limpia esta temporada en 13 entradas, pero cargó con la derrota el sábado por su propio error. Lanzó siete entradas, permitió cuatro hits, dio una base por bolas y ponchó a ocho.

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FUENTE: AP

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