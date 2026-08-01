Diálogo entre oficialismo y exlegisladores opositores de Venezuela iniciará la próxima semana

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El nuevo ciclo de conversaciones debía arrancar durante esta jornada y estaría encabezado por Rodríguez por un lado y por la exdiputada Dinorah Figuera al frente del grupo opositor que integró mayoritariamente la Asamblea Nacional en 2015. En cambio, las partes mantuvieron un contacto telefónico para definir la agenda de la cita.

El titular del actual cuerpo legislativo aseguró en un comunicado que durante la conversación con Figuera se definieron los temas a tratar en el encuentro presencial, cuya fecha específica no se anunció.

Entre estos constan la atención a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia, y derechos y garantías políticas.

La cita ocurrirá siete meses después de la intervención militar de Washington en Caracas que derivó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, y el consecuente encargo del poder a la presidenta Delcy Rodríguez.

En una publicación en la red social X, el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, ratificó el apoyo a “los esfuerzos para fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro estable y más próspero para el pueblo de Venezuela”.

Por su parte, Figuera agradeció en un comunicado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por el “acompañamiento a la transición de Venezuela”.

Más temprano la organización civil de defensa de los derechos humanos Provea resaltó que la “única vía” para la recuperación de la democracia en Venezuela es, según consideró, el reconocimiento de derechos como “la libertad plena de las personas ilegítimamente privadas de libertad”. El gobierno no admite que existan presos por motivos políticos. El acercamiento se produce en un contexto crítico para Venezuela tras el reciente y devastador doblete de sismos que ha dejado hasta el momento más de 5.500 fallecidos, 16.700 heridos y más de 20.000 personas sin hogar, según el último reporte oficial. FUENTE: AP

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