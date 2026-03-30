Devin Booker encesta 36 puntos y Phoenix vence 131-105 a Memphis

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Devin Booker, de los Suns de Phoenix, dispara a la canasta sobre Jahmai Mashack (21) y Adama Bal, abajo de la derecha, de los Grizzlies de Memphis, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 30 de marzo de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) AP

Collin Gillespie aportó 11 tantos —todos en el cuarto periodo— y 10 asistencias para los Suns. Oso Ighodaro y Rasheer Fleming también anotaron 11 cada uno.

Booker encestó un triple frontal sobre la bocina al final del tercer cuarto para darle a Phoenix una ventaja de dos. GG Jackson clavó una volcada para abrir el cuarto periodo que igualó el marcador 91-91, pero Fleming capturó un rebote ofensivo y su canasta tras el rebote con 11:14 por jugar le dio a los Suns la ventaja definitiva.

Ighodaro siguió con una volcada y Gillespie añadió un triple y un tiro en suspensión antes de que Jordan Goodwin robara un pase y asistiera a Ryan Dunn para una volcada en contragolpe que coronó una racha de 11-0. Goodwin y Fleming encestaron triples con 21 segundos de diferencia que pusieron el marcador 108-95 con 6:59 restantes, y los Grizzlies estuvieron abajo por doble dígito el resto del camino.

Tyler Burton lideró a Memphis con 17 puntos y Cam Spencer anotó 16. Jackson y Jahmai Mashack agregaron 14 unidades cada uno.

Phoenix lanzó para 50,5% (55 de 109) y encestó 17 triples.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP