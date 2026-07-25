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Devers pega jonrón temprano y decide en la 10ma el triunfo de Gigantes, 8-6 ante Angelinos

SAN FRANCISCO (AP) — Rafael Devers conectó un jonrón en su primer turno al bate y pegó un sencillo de dos carreras en la 10ma entrada para dejar tendidos en el terreno a los Angelinos, en el duelo que los Gigantes de San Francisco ganaron el viernes 7-6 a Los Ángeles.

Casey Schmitt también conectó un jonrón y el venezolano Luis Arráez aportó dos imparables para ayudar a que los Gigantes cortaran una racha de cinco derrotas.

Los Gigantes remontaron después de desperdiciar ventajas de 5-1 y 6-4.

Bryce Eldridge conectó un doble, recibió una base por bolas y anotó dos veces, mientras que Drew Gilbert sumó dos hits por los Gigantes

Vaughn Grissom consiguió dos imparables por los Angelinos, incluido un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la octava entrada.

El emergente venezolano Jesús Rodríguez comenzó la 10.ª en segunda base y avanzó a tercera con el suave sencillo de Arráez al jardín izquierdo. Después de que el boricua Heliot Ramos bateó un rodado para out, Bryce Eldridge recibió una base por bolas.

El dominicano Devers conectó luego un elevado profundo al jardín izquierdo ante Chase Silseth (3-2). La pelota rebotó en la pista de advertencia y cayó en las gradas.

El hit ganador de Devers llegó instantes después de que los Gigantes lograron una gran jugada defensiva del jardinero central Grant McCrary en la parte alta de la 10.ª.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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