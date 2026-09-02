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Devers dispara su jonrón 32 y los Gigantes vencen 5-4 a los Piratas en 10 entradas

PITTSBURGH (AP) — Rafael Devers mantuvo su gran momento al batear su jonrón número 32 de la temporada, y los Gigantes de San Francisco anotaron dos veces en la décima entrada para derrotar 5-4 a Pittsburgh la noche del miércoles, con lo que pusieron fin a la racha de cuatro victorias de los Piratas.

Rafael Devers, derecha, de los Gigantes de San Francisco, es felicitado por Jung Hoo Lee (51) después de anotar carrera con un elevado de sacrificio de Turner Hill ante el relevista de los Piratas de Pittsburgh, Camilo Doval, durante la 10ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Rafael Devers, derecha, de los Gigantes de San Francisco, es felicitado por Jung Hoo Lee (51) después de anotar carrera con un elevado de sacrificio de Turner Hill ante el relevista de los Piratas de Pittsburgh, Camilo Doval, durante la 10ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

El dominicano Devers conectó un cuadrangular solitario con un out en la primera entrada para abrir la pizarra, un día después de que los Gigantes cayeran en una alocada derrota 13-12 en el primer juego de la serie. El primera base amplió a 10 juegos su racha de imparables al irse de 3-2 con dos bases por bolas.

El doble productor de Bryce Eldridge por la línea del jardín izquierdo en la décima entrada puso a los Gigantes arriba 4-3, y Turner Hill añadió un elevado de sacrificio. Ambas carreras fueron a la cuenta del dominicano Camilo Doval (3-2), quien lideró la Liga Nacional con 39 salvamentos para San Francisco en 2023.

Los Piratas tuvieron corredores en primera y segunda con dos outs en la novena. Sin embargo, Hill hizo una atrapada deslizándose ante el batazo de línea de Nick Gonzales que caía hacia el jardín izquierdo para preservar el empate 3-3.

Los Piratas anotaron una carrera en la séptima y otra en la octava entrada.

Jason Foley (2-1) lanzó una novena entrada sin permitir carreras. Dylan Smith permitió que anotara el corredor automático en la décima, pero cerró el juego para su cuarto salvamento.

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