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Detmers domina 6 entradas en blanco y los Angelinos resisten para vencer 7-5 a Seattle

SEATTLE (AP) — Reid Detmers lanzó seis entradas en blanco, Wade Meckler se quedó a un jonrón de completar el ciclo y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 7-5 a los Marineros de Seattle la noche del viernes.

Wade Meckler, de los Angelinos de Los Ángeles, llega barrido a tercera para un triple frente a los Marineros de Seattle durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Wade Meckler, de los Angelinos de Los Ángeles, llega barrido a tercera para un triple frente a los Marineros de Seattle durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Detmers (7-8) no permitió un hit hasta que Dominic Canzone conectó un sencillo con un out en la cuarta entrada. Permitió un sencillo abriendo la quinta a Michael Arroyo, pero no concedió otro imparable; terminó con siete ponches y dos bases por bolas.

Meckler bateó un triple en la primera entrada, un sencillo en la cuarta y un doble en la sexta frente al abridor de Seattle Bryce Miller (4-10), quien permitió cinco carreras con seis hits, ponchó a siete y dio dos bases por bolas en seis entradas.

Meckler tuvo dos oportunidades de completar el ciclo, pero bateó un rodado para out en la séptima entrada y en la novena llegó a salvo con un sencillo dentro del cuadro para su cuarto hit.

Meckler anotó la primera carrera de los Angelinos en la primera entrada gracias a un lanzamiento descontrolado de Miller. Los Angelinos sumaron otra carrera en la cuarta con un sencillo impulsor de Vaughn Grissom y ampliaron su ventaja a 5-0 en la sexta con un jonrón de tres carreras de Christian Moore.

Los Angelinos volvieron a anotar en la séptima cuando Zach Neto conectó un jonrón ante el relevista de Seattle Eduard Bazardo. Fue el 27mo jonrón del año de Neto, el mayor del equipo. Neto añadió un doble impulsor en la novena. ___

FUENTE: AP

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