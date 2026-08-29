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Detienen a rusa en aeropuerto de Ecuador con 32 iguanas vivas en equipaje

QUITO (AP) — Personal del aeropuerto de Quito detuvo a una mujer rusa que llevaba al menos 32 iguanas vivas en su equipaje cuando pretendía viajar hacia Islandia, informaron el sábado las autoridades de Ecuador.

Las iguanas marinas, de las turísticas islas Galápagos, estaban distribuidas en ocho recipientes plásticos dentro de una maleta, precisó la policía ecuatoriana en la red social X.

Las imágenes que acompañan el reporte policial permiten ver a los reptiles vivos al momento en que son revisados por autoridades ambientales que activaron el protocolo de atención especializada.

Las iguanas fueron encontradas en condiciones de “debilidad y deshidratación”, detalló el Ministerio de Ambiente en un comunicado. Añadió que fueron trasladadas por un equipo de veterinarios a un centro de conservación en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, para recibir los cuidados necesarios hasta “estabilizar su condición”.

La situación jurídica de la ciudadana extranjera, que no fue identificada, se definirá en las próximas horas, indicó la Fiscalía. Le imputarán cargos por tráfico de fauna silvestre, un delito sancionado con penas de uno a tres años de prisión, según la ley penal ecuatoriana.

La iguana marina de las Galápagos, cuyo nombre científico es Amblyrhynchus Cristatus, es una especie endémica y ha sido catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “vulnerable” ante la interacción humana y la depredación de animales introducidos en ese ecosistema, según la estación de investigación científica y conservación Charles Darwin.

FUENTE: AP

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