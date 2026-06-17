americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Detienen en Colombia a jefe criminal hermano de alias "Fito". Ecuador pide su extradición

QUITO (AP) — Autoridades de Colombia y de Ecuador informaron el miércoles la detención en ese primer país de Javier Macías Villamar, alias “Javi”, heredero de la estructura de peligroso líder criminal ecuatoriano Adolfo Macías Villamar, alias "Fito".

El ministro de Defensa de Ecuador, Giancarlo Loffredo, dijo en la cuenta de X de esa institución, que “esta madrugada hemos capturado a alias ‘Javi’", quien es hermano de “Fito” y a quien describió como “una pieza clave en el combate al narcotráfico”.

Añadió que “este es un logro, es una prueba más que en esta lucha no estamos dando cuartel” y aseveró que los delincuentes ecuatorianos “tienen solo dos destinos, la cárcel, el infierno”.

La captura se produjo en el marco de una acción coordinada entre las policías de Ecuador y Colombia, pero el gobierno del vecino país aún no confirma una eventual extradición del detenido que ha sido solicitada por las autoridades ecuatorianas.

El jefe de la Policía de Colombia, general William Rincón, señaló en X que “Javi” es el “máximo cabecilla de ‘Los Choneros’ (y) delincuente más buscado de Ecuador", lo que representa “un golpe sin precedentes contra el crimen organizado transnacional en la región”.

“Los Choneros” es una organización criminal que surgió en la década de 1990 y que, según las autoridades, controla el paso de drogas por las costas del Pacífico en coordinación con el cártel mexicano de Sinaloa.

“Javi” es acusado por las autoridades de Ecuador de homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, además de dirigir acciones para expandir operaciones internacionales de narcotráfico en América Latina.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que su ubicación y apresamiento se produjo tras 16 meses de investigaciones y agregó que “estamos a la espera que sea enviado a Ecuador” para lo cual “tengo el avión listo para mandarlo a traer”.

Dijo que el ahora detenido residía en Colombia con documentación de identidad falsa de ese país.

A finales de mayo pasado, varios familiares de “Fito”, entre ellos otro hermano, fueron sentenciados por un tribunal de Ecuador a entre siete y diez años de prisión por lavado de activos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Cuba crea una Policía de Migración armada con facultades para detener e inspeccionar desde noviembre

Cuba crea una Policía de Migración armada con facultades para detener e inspeccionar desde noviembre

Hallan muerta a una cubana en Las Vegas junto a un hombre dentro de una camioneta: investigan el caso

Hallan muerta a una cubana en Las Vegas junto a un hombre dentro de una camioneta: investigan el caso

Protesta masiva sacude Centro Habana a metros del Capitolio en vísperas del Pleno del Partido Comunista

Protesta masiva sacude Centro Habana a metros del Capitolio en vísperas del Pleno del Partido Comunista

El vicepresidente, JD Vance, habla en una aparición en el programa Hannity el lunes 15 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto by Charles Sykes/Invision/AP)

Acuerdo provisional entre EEUU e Irán evita lo más espinoso: el programa nuclear de Teherán

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante una cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Zelenskyy dice que los líderes del G7 prometen más ayuda vital a Ucrania contra Rusia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter