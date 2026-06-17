Detienen en Colombia a jefe criminal hermano de alias "Fito". Ecuador pide su extradición

El ministro de Defensa de Ecuador, Giancarlo Loffredo, dijo en la cuenta de X de esa institución, que “esta madrugada hemos capturado a alias ‘Javi’", quien es hermano de “Fito” y a quien describió como “una pieza clave en el combate al narcotráfico”.

Añadió que “este es un logro, es una prueba más que en esta lucha no estamos dando cuartel” y aseveró que los delincuentes ecuatorianos “tienen solo dos destinos, la cárcel, el infierno”.

La captura se produjo en el marco de una acción coordinada entre las policías de Ecuador y Colombia, pero el gobierno del vecino país aún no confirma una eventual extradición del detenido que ha sido solicitada por las autoridades ecuatorianas.

El jefe de la Policía de Colombia, general William Rincón, señaló en X que “Javi” es el “máximo cabecilla de ‘Los Choneros’ (y) delincuente más buscado de Ecuador", lo que representa “un golpe sin precedentes contra el crimen organizado transnacional en la región”.

“Fito” era considerado el mayor jefe criminal y narcotraficante de Ecuador. Fue extraditado a Estados Unidos hace casi un año, con lo cual se convirtió en el primer ecuatoriano enviado a ese país.

“Los Choneros” es una organización criminal que surgió en la década de 1990 y que, según las autoridades, controla el paso de drogas por las costas del Pacífico en coordinación con el cártel mexicano de Sinaloa.

“Javi” es acusado por las autoridades de Ecuador de homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, además de dirigir acciones para expandir operaciones internacionales de narcotráfico en América Latina.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que su ubicación y apresamiento se produjo tras 16 meses de investigaciones y agregó que “estamos a la espera que sea enviado a Ecuador” para lo cual “tengo el avión listo para mandarlo a traer”.

Dijo que el ahora detenido residía en Colombia con documentación de identidad falsa de ese país.

A finales de mayo pasado, varios familiares de “Fito”, entre ellos otro hermano, fueron sentenciados por un tribunal de Ecuador a entre siete y diez años de prisión por lavado de activos.

FUENTE: AP