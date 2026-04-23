Detienen en Argentina a contralmirante mexicano requerido por caso de contrabando de combustible

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El contralmirante Fernando Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires tras ingresar al país sudamericano con pasaporte falso de Guatemala, informó el Gabinete de Seguridad federal. El oficial mexicano contaba con fija roja de Interpol.

Farías Laguna, quien se mantenía prófugo de la justicia mexicana desde septiembre pasado, fue detenido con fines de extradición y se espera que su traslado a México se concrete tras una audiencia de reconocimiento que tendrá próximamente ante las autoridades argentinas.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que el arresto de Fernando “N” en Argentina fue gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación, y detalló que el detenido cuenta con orden de aprehensión por “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos” y era el “líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos”.

El oficial es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna quien fue apresado en septiembre pasado junto con otras 13 personas, entre ellas cuatro oficiales de la Armada, tres empresarios, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduana. Todos fueron procesados por su presunta relación con una red de contrabando de combustibles, conocida en el país como “huachicol fiscal”.

Los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos del exsecretario de Marina (SEMAR), almirante José Rafael Ojeda Durán.

Los arrestos del vicealmirante Farías Laguna, quien es el oficial de mayor rango apresado durante el gobierno de Sheinbaum, y otras 13 personas se realizaron como parte de una investigación de varios meses que permitió la incautación el pasado 31 de marzo de diez millones de litros de diésel en los terrenos de una empresa de fletes y un buque que arribó semanas antes al puerto de Tampico, en el estado norteño de Tamaulipas, con una presunta carga de aditivos para aceites lubricantes.

FUENTE: AP