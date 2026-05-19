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Detienen al hijo de un magnate español de la moda como sospechoso en la muerte de su padre

MADRID (AP) — La policía en el noreste de España arrestó el martes al hijo de Isak Andic, el multimillonario fundador de la marca española de moda Mango, por presuntamente haber desempeñado un papel en su muerte.

ARCHIVO - Isak Andic, fundador de la firma española de moda Mango, llega al desfile de Otoño-invierno 2011 de Mango en París, el martes 17 de mayo 2011. (AP Foto/Thibault Camus, Archivo)
ARCHIVO - Isak Andic, fundador de la firma española de moda Mango, llega al desfile de Otoño-invierno 2011 de Mango en París, el martes 17 de mayo 2011. (AP Foto/Thibault Camus, Archivo) AP

Andic, de 71 años, hacía senderismo con su hijo en las montañas cerca de Barcelona cuando cayó unos 150 metros (unos 500 pies) por un acantilado y murió en diciembre de 2024.

El hijo, Jonathan Andic, de 45 años, fue el único testigo. La policía abrió una investigación, pero la cerró unas semanas después. Se reabrió en marzo de 2025 y, en octubre, la policía confirmó que la muerte se investigaba como un posible homicidio.

Jonathan Andic fue trasladado a dependencias judiciales en Martorell, una ciudad del este de España donde se investiga el caso, informó un portavoz de la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, que habló bajo condición de anonimato conforme a la política del departamento.

El caso está sujeto a una orden de secreto judicial, añadió.

Jonathan Andic es el mayor de los tres hijos de Isak Andic y uno de los herederos de su padre. Es vicepresidente del consejo de administración de Mango, uno de los mayores minoristas de España.

La familia de Isak Andic se mudó de Turquía a España cuando él era joven. Abrió la primera tienda de Mango en Barcelona en 1984 y, durante las décadas siguientes, ayudó a que Mango creciera hasta convertirse en uno de los principales fabricantes europeos de moda rápida.

Mango tiene 2.900 tiendas en 120 mercados de todo el mundo. Los ingresos del grupo de moda alcanzaron un máximo histórico de casi 3.800 millones de euros (4.400 millones de dólares) en 2025, un aumento del 11% respecto al año anterior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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