Detectan 1er caso de gusano barrenador en un perro en Ciudad de México. El país acumula 1.673 casos

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México acumula hasta la fecha al menos 1.673 casos activos de la plaga que se ha extendido por 14 de los 32 estados del país, que llevó a Estados Unidos a suspender el año pasado las importaciones de ganado mexicano.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indicó en un comunicado que el nuevo caso se reportó el 26 de abril en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la capital, donde se detectó un dóberman de 12 años con miasis en la base de la oreja izquierda, donde tenía una herida causada por una pelea con perros.

El gusano es una larva de la mosca cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos.

Las autoridades estiman que el contagio es un “caso aislado” debido a que no se han encontrado casos secundarios en el lugar.

Como parte de las medidas preventivas, el gobierno reforzó las medidas de vigilancia epidemiológica en la zona y se desinfectó la vivienda del animal en la Ciudad de México.

De acuerdo con los registros del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria, la mayor parte de los casos activos del gusano barrenador se concentran en los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Chiapas, Hidalgo y San Luis Potosí. Del total, 879 corresponden a reses, 458 a perros, y el resto son caballos, ovejas, gatos y aves.

En diecisiete meses, Estados Unidos cerró en tres oportunidades el paso del ganado mexicano por su frontera tras la detección del primer caso en México en noviembre de 2024. El último cierre indefinido se decidió el 9 de julio, luego de que se localizó una res contagiada en la localidad de Ixhuatlán de Madero, en el estado oriental de Veracruz. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de México estima que la prolongada suspensión de las importaciones de ganado hacia Estados Unidos ha generado millonarias pérdidas al sector. FUENTE: AP

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