Destituido jefe de policía tras críticas por muerte de un niño en Mississippi

Kohen Wiley, el niño abatido en un tiroteo frente a un Walmart en Senatobia, Mississippi. Foto cortesía de la abuela de Kohen, Veronica Roberson. (Veronica Roberson via AP) AP

Harold Vanderford, presentó su renuncia pero el concejo municipal se negó a reconocerla y en su lugar votó por unanimidad por despedirlo, según la secretaria municipal, quien no detalló los motivos.

El despido se produjo después de que The New York Times, Mississippi Today y Verite News informaran el mes pasado sobre reportes según los cuales Vanderford usó insultos racistas en mensajes de texto con un colega. También ocurre en medio de las secuelas del tiroteo del niño y otros incidentes.

Kohen Wiley, de 1 año, fue abatido por agentes que respondían a una llamada por hurto en una tienda el 14 de junio. La policía llegó al Walmart y disparó contra el vehículo, matando al chico e hiriendo a una mujer.

La madre del niño, Vellesiya Wiley, negó que ella o la amiga que la acompañaba hubieran robado algo, y no se han presentado cargos contra ellas.

Kohen era negro, al igual que su madre. La muerte desató indignación en una ciudad pequeña donde las tensiones entre los residentes negros y la policía han llegado a un punto de ebullición en los últimos años. Senatobia, con una población de más de 8.000 habitantes, está a unos 65 kilómetros (unas 40 millas) al sur de Memphis.

“Creo que el concejo municipal tiene la responsabilidad de proteger la integridad y la confianza del Departamento de Policía de Senatobia", escribió en Facebook el concejal Demetrius Garrett.

"Todavía creo en la unidad. Pero la unidad no significa ignorar asuntos graves; significa mantenerse unidos por lo que es correcto”.

La ciudad ya había abordado previamente los reportajes sobre los mensajes de texto de Vanderford, al señalar en un comunicado el 25 de agosto que él había comparecido ante el alcalde y la junta para responder preguntas y que continuaría desempeñándose como jefe de policía.

Concejal pide una investigación independiente

El concejal de Senatobia Chris McConnell pidió una investigación independiente del departamento de policía.

McConnell afirmó en un comunicado: “Necesitamos respuestas sobre el liderazgo del departamento, la cultura interna, el manejo de quejas y conductas indebidas, las prácticas financieras y si la Junta ha estado recibiendo la información necesaria para ejercer una supervisión adecuada. Nuestros ciudadanos merecen un departamento de policía en el que puedan confiar”.

El abogado nacional de derechos civiles Ben Crump, que representa a la familia de Kohen, calificó el despido del jefe como la “decisión correcta”.

Crump señaló en un comunicado, en el que pidió a la Oficina de Investigaciones de Mississippi que publique las imágenes de la cámara corporal del tiroteo: “El lenguaje racista que le costó el trabajo al jefe Vanderford es exactamente la razón por la que a esta familia no se le puede simplemente decir que confíe en el proceso. Denle a esta familia las respuestas que merecen desde el día en que murió Kohen”.

El Departamento de Policía de Senatobia declinó hacer comentarios sobre el despido.

Muerte de Kohen Wiley fue una controversia entre otras

Vanderford fue nombrado jefe de policía el 29 de septiembre de 2025, después de que el concejo municipal se negara a volver a nombrar al jefe anterior, Richard Chandler, en julio de ese año.

Chandler dirigió el departamento de policía durante varias controversias. Entre ellas estuvieron el arresto en 2023 de un niño negro de 10 años por orinar en público y un incidente en el que un agente amenazó a una mujer con una pistola Taser y la sacó de su auto durante una disputa por un espacio de estacionamiento para personas con discapacidad fuera del mismo Walmart donde Kohen fue baleado.

“Ustedes removieron a Richard Chandler. Pero no removieron la cultura del racismo, y eso es lo que Vanderford alberga”, declaró el activista comunitario Patrick Lumumba.

Tras la muerte del niño, Lumumba formó el Comité de Senatobia para la Rendición de Cuentas y la Transparencia, un grupo comunitario de vigilancia que exige respuestas sobre el tiroteo de junio y aboga por una mejor labor policial.

Expresó confianza en la teniente Angelica Maze, quien se desempeñará como jefa interina del departamento, y la describió como una “buena persona”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP