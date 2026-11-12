Después de entusiasmar a EEUU en su Mundial, Mauricio Pochettino está por irse a Inglaterra

El técnico de Estados Unidos Mauricio Pochettino durante un entrenamiento de la selección, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Fayetteville, Georgia. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Los estadounidenses accedieron a la rondas de eliminación directa con un fútbol dinámico y atractivo. Multitudes eufóricas hacían temblar los estadios cantando a coro “Country Roads” ante audiencias televisivas récord. Y Pochettino, el argentino que había dirigido en algunas de las ligas más importantes de Europa, estaba en el centro de todo, alentando y abrazando la pasión que crecía detrás del equipo en un país grande con un éxito limitado en el fútbol.

La conexión entre el técnico y el país parecía tan prometedora que, incluso cuando Estados Unidos quedó eliminado con otra derrota en octavos de final, Pochettino firmó una extensión de cuatro años para liderar a un grupo de jugadores en ascenso y con talento rumbo al Mundial de 2030.

Puede que haya llegado el momento de empezar de nuevo.

El jueves, Pochettino estaba cerca de cerrar un acuerdo para ser el nuevo técnico del Manchester United en la Liga Premier de Inglaterra. La noticia se conoció dos días antes de que la selección enfrente a Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

“No puedo agradecerle lo suficiente, independientemente de si es el entrenador o no lo es”, manifestó el jueves el mediocampista estadounidense Sebastian Berhalter. “Ha significado muchísimo para mí. Me ha ayudado a desarrollarme como jugador y como persona. Como jugador, eso es todo lo que puedo pedir: tener esa confianza y esa fe”.

Pochettino nunca había dirigido a una selección nacional antes de hacerse cargo de Estados Unidos en 2024. Era más conocido por sus etapas en clubes europeos con Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain.

Un paso al United lo pondría al mando de uno de los clubes más grandes en la liga más grande del mundo. El United ha ganado 13 títulos de la Premier desde que la liga se fundó en 1992. Pero el último fue en 2013 y el club actualmente está en el puesto 18 de 20.

Si la temporada terminara hoy, descendería a la segunda división. A Pochettino se le pediría rescatar al equipo de semejante humillación.

Los jugadores estadounidenses le atribuyeron haberles inculcado una mentalidad más dura y resiliente. Al jugar en casa, Estados Unidos ganó partidos consecutivos en el Mundial por primera vez desde 1930 y avanzó de la fase de grupos con un partido de sobra. Las tres victorias en un mismo Mundial también establecieron una nueva marca.

Tras una victoria 2-0 sobre Australia, Pochettino se empapó de los cánticos y las celebraciones.

“Hoy, aunque no soy estadounidense, después del partido me emocioné”, comentó Pochettino. “Fue una conexión increíble y perfecta entre la energía de las gradas y el equipo”.

Berhalter dijo que Pochettino supo aprovechar eso con los jugadores.

“Nos hizo sentir aún más orgullosos de ser estadounidenses y creo que eso dice muchísimo de quién es como persona y como entrenador”, señaló Berhalter.

La racha terminó con una contundente derrota 4-1 ante Bélgica en octavos de final. Pero las buenas sensaciones entre el entrenador y el país seguían presentes cuando Pochettino firmó su extensión en agosto y reflexionó sobre la “magia” del torneo.

Pochettino no estaba en Estados Unidos para el anuncio. Estaba en su casa en España. Y además se dejó una rampa de salida.

“Cuatro años es un periodo realmente largo. Nunca sabes qué puede pasar en el fútbol”, expresó Pochettino. “Hoy la gente te quiere mucho. En ocho semanas, quizá eso cambie, esa sensación”.

Menos de cuatro meses después, parece encaminarse a la salida.

La búsqueda de entrenador comienza con la mirada puesta en Guardiola

El Mundial de 2030 se jugará en Marruecos, España y Portugal, y los dirigentes del fútbol de Estados Unidos probablemente se moverán rápido para encontrar a un nuevo entrenador que inicie la preparación.

Según reportes, tienen en la mira a uno de los nombres más grandes del deporte: Pep Guardiola.

El catalán ha ganado a lo grande en todos los lugares donde ha dirigido en las mejores ligas profesionales del fútbol: tres campeonatos de La Liga con el Barcelona en España, tres títulos de la Bundesliga con el Bayern Múnich en Alemania y seis campeonatos de la Premier con el Manchester City en Inglaterra.

Pero el técnico de 55 años nunca ha dirigido a una selección nacional, y mucho menos a un equipo de Estados Unidos del que incluso Pochettino dijo antes del Mundial que no tenía jugadores que estuvieran entre los 100 mejores del mundo.

Eso es muy distinto de los equipos profesionales que gastan sumas cuantiosas para fichar a los mejores jugadores. Un reportaje de investigación publicado en septiembre acusó al City de eludir las normas de juego limpio y las reglas financieras para construir las plantillas de los equipos más dominantes de Guardiola allí.

O los dirigentes del fútbol de Estados Unidos podrían inclinarse por la Major League Soccer para el próximo entrenador. Los entrenadores estadounidenses han tenido éxito en el pasado. Bruce Arena llevó a Estados Unidos a los cuartos de final en 2002. Bob Bradley (2010) y Gregg Berhalter (2022) también condujeron a los estadounidenses a las rondas de eliminación directa.

El próximo entrenador heredará una plantilla que estuvo entre las más jóvenes en el Mundial de 2026, con una edad promedio de 26 años. Entre ellos hay figuras emergentes como el delantero Folarin Balogun, de 25 años, que anotó tres goles, y el defensor Alex Freeman, de 22.

Balogun elogió a Pochettino por elevar el estándar de juego del equipo de Estados Unidos.

“Ha sentado las bases y creo que nosotros, los jugadores, tenemos esa responsabilidad: no hacerlo solo porque Poch estaba al mando”, dijo Balogun. “Ya sea que esté aquí o que no lo esté, Estados Unidos buscará reemplazarlo con otro entrenador de primer nivel”.

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El periodista deportivo de AP Graham Dunbar contribuyó desde Ginebra

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FUENTE: AP