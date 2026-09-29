Después de casi ocho años hay un veredicto: Man City es culpable de casi todos los cargos

La competición informó el martes, en un comunicado explosivo, que el City fue declarado culpable de casi todos los 115 cargos financieros presentados por la Premier League.

El City enfrenta a un castigo severo, que incluso podría incluir la expulsión de la liga más popular del mundo, pero prometió que apeará.

A continuación, una cronología de hechos en uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol inglés:

Noviembre — El medio alemán Der Spiegel publica correos electrónicos internos del City que, según afirmó, detallaban maniobras del club para supuestamente encubrir las verdaderas fuentes de ingresos con el fin de cumplir las normas del fair play financiero. La información publicada por Der Spiegel fue descubierta por el sitio web “Football Leaks”, cuyo fundador es Rui Pinto, un hacker informático portugués.

El City no cuestionó la autenticidad de ninguno de los correos, pero indicó que no haría comentarios sobre “materiales fuera de contexto supuestamente hackeados o robados del City Football Group y del personal del Manchester City y de personas asociadas”. El City sostuvo que se trata de un intento “organizado y claro” de dañar su reputación.

La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, comienza a realizar una revisión del caso, lo que también desencadena una investigación de la Liga Premier.

2019

Marzo 7 — Mientras Der Spiegel continúa publicando documentos internos del City procedentes de “Football Leaks”, la UEFA abre una investigación formal sobre si el club violó las normas financieras. El City manifiesta que acoge con satisfacción la apertura de la investigación y añade que es “una oportunidad para poner fin a la especulación derivada del hackeo ilegal y la publicación fuera de contexto de correos electrónicos del City”.

Mayo 14 — El City afirma que el club ha aportado “pruebas exhaustivas” de que no infringió las normas financieras y que las acusaciones son “totalmente falsas”. Esto ocurre mientras informes señalan que el City no ha estado cooperando con los investigadores y se enfrenta a una sanción de una temporada sin disputar la Liga de Campeones por violar las normas de supervisión financiera.

2020

Feb. 14 — La UEFA sanciona al City con la prohibición de jugar la Liga de Campeones durante dos temporadas por “graves incumplimientos” de las normas de gasto y por no cooperar con los investigadores. El City también recibe una multa de 30 millones de euros (entonces 33 millones de dólares). El City sostiene que la investigación de la UEFA fue “defectuosa” y anuncia planes para apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Julio 13 — El City logra anular su sanción de la Liga de Campeones después de que el TAS estime la apelación del club, al señalar que algunas acusaciones de la UEFA no se probaron y que otras habían “prescrito”. El TAS impone al City una multa de 10 millones de euros (11,3 millones de dólares) por no cooperar con investigadores independientes.

2023

Feb. 6 — La Liga Premier remite al City a una comisión independiente y alega más de 100 infracciones de las normas financieras por parte del club. Se acusa al City de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas entre 2009 y 2018 y de una posterior falta de cooperación con la investigación de la liga. El City dice estar “sorprendido” por las acusaciones y asegura que existe “un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables” para rebatirlas.

Mayo 24 — El City gana la Liga Premier por quinta vez en seis temporadas y el técnico Pep Guardiola comenta que quiere que los cargos financieros se resuelvan “lo antes posible”.

Sept. 11 — Un tribunal de Lisboa condena a Rui Pinto por nueve delitos y le impone una pena de prisión suspendida de cuatro años: cinco cargos por acceso no autorizado a sistemas informáticos, tres por interceptación de correspondencia al acceder a correos electrónicos y uno por intento de extorsión. Durante el juicio, Pinto admitió estar detrás de la información publicada en el sitio web, creado en 2015, pero argumentó que es un denunciante, no un delincuente.

2024

Sept. 16 — Una comisión independiente, integrada por tres jueces, inicia la audiencia sobre los cargos de la Premier League contra el City en un lugar secreto de Londres.

Dic. 6 — La audiencia concluye tras 12 semanas, sin que se anuncie la fecha prevista del veredicto.

2026

Sept. 25 — The Athletic informa que el City ha sido declarado culpable de todos los cargos salvo uno de los presentados por la liga inglesa.

Sept. 29 — La Premier League publica el veredicto de la comisión independiente y confirma que el City es culpable de “todos los cargos relacionados con los graves incumplimientos de las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de los cargos en relación con su falta de cooperación con la investigación de la liga”. La liga afirma que la comisión determinó que el City “claramente pretendía eludir” las normas financieras mediante lo que describió como contratos “simulados”, cuyo propósito “se determinó que era inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras”. El City sostiene que es inocente y asegura que será “implacable” mientras el club explora vías para apelar.

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FUENTE: AP