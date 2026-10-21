Después de 2 intentos, Surcorea logra liberar a un tiburón atrapado en canal de Busan

Un tiburón hembra atrapado en un canal de la ciudad portuaria en Busan, Corea del Sur, el 21 de octubre de 2026. (Son Hyung-joo/Yonhap vía AP) AP

Los funcionarios utilizaron una plataforma flotante para encaminar durante horas por el estrecho canal al tiburón arenero de 3 metros (9,8 pies), apodado Bukangi por el nombre en coreano del Puerto Norte de Busan. El tiburón se quedó en la boca del canal, pero al final nadó hacia mar abierto, manifestó el alcalde de Busan, Chun Jae-soo.

El tiburón fue visto por primera vez a mediados de septiembre y se convirtió en una gran atracción turística mientras daba vueltas lentamente por el canal, con sus aletas cortando la superficie del agua.

Los funcionarios de Busan, que convirtieron a Bukangi en mascota de la ciudad, señalaron que el tiburón atrajo a más de 1,7 millones de visitantes al canal. Pero durante semanas tuvieron dificultades para encontrar una manera de guiarlo de regreso al mar abierto.

La operación del miércoles fue el tercer intento de liberar a Bukangi, tras esfuerzos fallidos el 29 de septiembre y el 2 de octubre que incluyeron embarcaciones rociando chorros de agua y redes colocadas a lo ancho de la estrecha vía acuática. El tiburón evitó las embarcaciones y nadó por encima de las redes.

Expertos han expresado preocupación por el estado del tiburón, al indicar que no había mostrado señales de alimentarse durante su estancia de un mes en el canal y que la caída de la temperatura del agua suponía riesgos adicionales para su salud.

La operación del miércoles consistió en maniobrar meticulosamente una gran plataforma flotante a través del canal para sacar al tiburón. Trabajadores se colocaron sobre la plataforma y usaron remos para empujar a Bukangi hacia atrás cada vez que se acercaba. Decenas de trabajadores en ambas orillas jalaban con cuerdas la estructura hacia adelante, mientras cientos de curiosos se alineaban a lo largo del canal para observar el inusual esfuerzo de rescate.

Los trabajadores lograron empujar la plataforma alrededor de 1 kilómetro (0,6 millas) hacia la boca del canal y colocaron redes adicionales delante de la estructura para impedir que el tiburón volviera a entrar nadando.

No quedó claro qué distancia nadó el tiburón mar adentro, y la agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que fue vista en un muelle cercano.

“Jamás olvidaremos el gran interés que la gente ha mostrado por Bukangi y por las aguas de Busan”, escribió Chun en Facebook. “Esperamos que Bukangi pueda vivir una vida saludable en el mar azul”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP