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Deslave en el suroeste de China atrapa a varias personas; hay un rescate en marcha

BEIJING (AP) — Un deslizamiento de tierra sepultó algunos edificios residenciales en la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, el viernes y dejó a una cantidad indeterminada de personas atrapadas, informó la prensa estatal.

La televisora estatal CCTV indicó que al menos ocho personas fueron rescatadas de entre los escombros y que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban.

CCTV señaló que el deslave se produjo alrededor de las 9:08 de la mañana en el condado de Pengshui, en Chongqing.

Imágenes difundidas por la cadena mostraron parte de una ladera montañosa desplomándose sobre una zona residencial. Varios edificios estaban ubicados junto al sitio del lugar del derrumbe, mientras se veía a equipos de rescate buscando entre los escombros.

El condado de Pengshui está en la parte sureste de Chongqing, en la frontera con las provincias de Hubei y Guizhou.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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