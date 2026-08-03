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Deslave deja 14 muertos durante ritual en monasterio de Etiopía; sigue búsqueda de desaparecidos

ADÍS ABEBA, Etiopía (AP) — Al menos 14 personas murieron el lunes y otras siete resultaron heridas a causa de un deslave provocado por las intensas lluvias en la región de Amhara, en Etiopía. Un número desconocido de personas sigue sin ser localizado mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

El deslizamiento de tierra ocurrió en el Monasterio de Santa María de Tsadqane Debre Mitmaq, donde cientos de feligreses se habían reunido para un ritual de purificación con agua bendita, una popular práctica entre quienes buscan sanación espiritual para enfermedades crónicas.

“El desastre ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana, y muchos de los fallecidos se habían reunido para recibir el agua bendita”, explicó Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu, gerente general de la diócesis, en declaraciones a The Associated Press.

Se cree que un número desconocido de personas permanece atrapado bajo los escombros, añadió.

“Once de los fallecidos ya fueron enterrados en el monasterio, mientras que los restos de los demás fueron enviados a sus lugares de origen”, puntualizó. Añadió que el proceso de identificación de algunas de las víctimas seguía siendo complicado.

Los heridos fueron trasladados a Debre Birhan, capital de la Zona Administrativa de Shewa del Norte, a unos 70 kilómetros (43 millas) del monasterio.

La oficina de comunicaciones del gobierno local informó en un comunicado que se desplegó a un equipo de expertos de la oficina local de prevención de desastres para asistir en las operaciones de búsqueda y rescate.

Los deslaves e inundaciones se han vuelto cada vez más frecuentes en Etiopía durante la temporada de lluvias, que suele extenderse de junio a septiembre.

Lluvias torrenciales provocaron un deslizamiento de tierra en el sur de Etiopía que cobró la vida de por lo menos 257 personas en julio de 2024. A principios de este año, más de 100 personas murieron en un deslave similar en Gamo, también en el sur del país.

La nación africana se ha visto cada vez más afectada por fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático. La deficiente infraestructura, especialmente en las zonas rurales, ha dejado a muchas comunidades sumamente vulnerables a inundaciones, deslizamientos de tierra y sequías recurrentes, con una capacidad limitada para responder a este tipo de desastres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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