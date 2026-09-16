Deshaun Watson no teme por su puesto; busca mejor inicio de Browns tras mal debut

El quarterback de los Browns de Cleveland Deshaun Watson corre con el balón en el encuentro ante los Jaguars de Jacksonville el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Mike Stewart) AP

En su primer encuentro de titular en casi dos años tuvo una actuación accidentada en Jacksonville que hizo poco por cambiar la narrativa en torno al polarizante quarterback. Aun así, Watson sostuvo el miércoles que no siente que necesite jugar bien esta semana en Tampa Bay para seguir como titular.

Y conviene señalarlo: se enfrentará a Baker Mayfield, el quarterback al que Watson reemplazó en Cleveland y uno que probablemente tenga en mente la revancha.

“Personalmente, creo que todo eso es para los medios”, manifestó Watson, quien ha disputado apenas 20 partidos en cuatro temporadas tumultuosas con los Browns. “Creo que los medios tienen esta expectativa de que se supone que debo lanzar para 400 yardas y cinco touchdowns cada semana”.

“Hasta que eso ocurra, supongo que va a ser la misma situación. Mi trabajo es asegurarme de que estoy operando bien para que podamos intentar conseguir una victoria y seguir avanzando a partir de ahí”.

Por el momento, las cosas están en punto muerto.

Watson, a quien el entrenador novato Todd Monken eligió este verano como titular de Cleveland por encima de Shedeur Sanders, podría estar quedándose sin tiempo. En su primera titularidad en 693 días, evidenció la falta de ritmo esperada tras una larga inactividad, además de cometer algunos de los mismos errores que lo afectaron en el campamento de entrenamiento.

Lanzó una intercepción que marcó el tono en la primera serie ofensiva de los Browns, mientras los Jaguars construían una ventaja de 24-0 al descanso rumbo a una victoria por 34-10.

Watson maquilló sus números en la segunda mitad y terminó completando 16 de 22 pases para 205 yardas y un touchdown. El tibio respaldo de Monken tras el partido alimentó la especulación de que un cambio de quarterback era inminente, pero decidió mantener a Watson y darle al menos una oportunidad más.

El tiempo dirá si es la última.

Monken ha respaldado públicamente a Watson y un partido tambaleante no ha cambiado eso. Cree que Watson se recuperará.

“Siempre espero que nuestros jugadores jueguen bien”, comentó Monken. “No los pondría ahí afuera si no lo creyera. Así que espero que él juegue realmente bien. Hubo momentos el domingo en los que lo hizo y hubo momentos en los que hicimos un muy buen trabajo ofensivamente. Y hubo momentos en los que no. Y hubo momentos en los que no entrenamos lo suficiente. Y hubo momentos en los que no jugamos lo suficientemente bien”.

La ofensiva de Cleveland nunca encontró ritmo. Los Browns fueron sancionados dos veces por demora de juego y hubo una secuencia de tres jugadas en la primera mitad en la que recibieron castigos por salida en falso, demora y una infracción en la zona neutral, lo que echó por tierra una oportunidad de anotar.

No todo es culpa de Watson, pero cuando las cosas no funcionan con fluidez, las miradas se dirigen al quarterback, con justicia o sin ella. Pero Watson sabe que debe corregir los errores no forzados.

“Simplemente tenemos que entrar y salir del huddle”, explicó. “Había mucho ruido. Tenemos distintas, múltiples jugadas dentro de una misma llamada, así que poder escuchar todo, salir, colocarnos, ver qué está haciendo la defensa, el movimiento, las señales, todas estas cosas diferentes. Definitivamente tenemos que trabajar duro en eso, y ese es uno de los enfoques principales”.

Monken asumió parte de la culpa por la falta de pulcritud de su equipo y se mostró alentado esta semana por un sentido de responsabilidad en sus jugadores y su personal.

“Por debajo de la línea”, dijo Monken sobre los numerosos problemas operativos de la semana pasada. “Nos van a ganar. Vamos a cometer errores, pero sin duda somos capaces de jugar mejor individualmente y luego colectivamente”.

Watson podría quitarle algo de presión a Monken con una actuación productiva como titular en la Semana 2. Si tiene dificultades, Monken quizá no tenga más remedio que enviarlo a la banca en favor del popular Sanders, quien mostró potencial en siete titularidades como novato la temporada pasada.

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FUENTE: AP