Desconfianza, desinformación y pensamiento mágico complican la respuesta al ébola en Congo

Samuel Kuule, enfermero y sobreviviente del primer brote de ébola provocado por el virus Bundibugyo en 2007, de pie, en el Centro de Salud Kikyo IV en el poblado comercial de Kikyo, en el distrito Bundibugyo, Uganda, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Hajarah Nalwadda) AP

Muchos consideran la aparición de la fiebre hemorrágica como una aflicción espiritual y buscan hierbas y oraciones en lugar de ir al hospital. Este es el caso ahora en la República Democrática del Congo, que padece su decimoséptimo brote de ébola desde 1976, cuando el virus fue identificado por primera vez en el rico ecosistema de la cuenca del Congo.

Cinco décadas después, el virus sigue desconcertando a muchos de los enfermos en África, al tiempo que convierte a los líderes religiosos en los primeros respondedores en una emergencia mortal. Entre las víctimas del brote actual hay trabajadores sanitarios sin equipo de protección, así como pastores y fieles que se reunieron mientras el ébola se propagaba, según trabajadores humanitarios y otras personas que hablaron con The Associated Press.

El ébola se transmite por contacto cercano con los fluidos corporales de pacientes enfermos o fallecidos. El brote actual es particularmente preocupante en una región donde muchos desconfían de los trabajadores de la salud y se niegan a buscar atención médica.

En Bunia, una ciudad de la provincia de Ituri que es el epicentro del brote, la desinformación sobre el ébola ha dificultado la respuesta de los trabajadores sanitarios ante el brote, que hasta ahora ha provocado la muerte de al menos 181 personas. Un rumor indica que el ébola es propagado por personas malintencionadas que arrojan amuletos mágicos atados a billetes de dólar en letrinas de pozo.

“Algunas personas todavía describen el ébola como algo misterioso, espiritual o traído por forasteros, y no como una enfermedad que necesita atención médica”, afirmó desde Bunia Onesphore Bangenza, del grupo de ayuda Mercy Corps. “Cuando la gente no confía en el sistema de salud, a menudo acude primero a sanadores tradicionales, líderes religiosos o personas que ya conoce. El peligro es que muchos solo llegan al hospital cuando ya están muy enfermos”.

El brote actual es causado por el virus Bundibugyo, un tipo raro de ébola para el que no hay medicamentos ni vacunas aprobados. Ocurre en una zona remota del Congo que también enfrenta violencia armada de grupos rebeldes, además de desplazamientos. El ébola intensifica el sufrimiento, con sus aterradores síntomas que evocan una plaga de tiempos modernos.

El brote fue confirmado el 15 de mayo. Algunos expertos creen que las infecciones podrían haber comenzado a ocurrir en febrero, pero las autoridades sanitarias inicialmente hicieron pruebas para detectar un tipo diferente de virus que también causa la enfermedad del ébola.

La Organización Mundial de la Salud declaró rápidamente el evento como una emergencia de salud pública de importancia internacional. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto una prohibición temporal de entrada a personas sin pasaportes de Estados Unidos que hayan visitado recientemente el Congo, Uganda o Sudán del Sur.

Dado que hay tantas personas en las comunidades afectadas buscando respuestas espirituales al brote, los trabajadores humanitarios han instado a los líderes religiosos a participar en el combate al ébola.

En un video ampliamente compartido entre la gente de Ituri, un líder catequista, que se curó recientemente de la enfermedad en el foco de ébola de Mongbwalu, habló con franqueza del error que pudo haberle costado la vida.

“Yo no suelo correr al hospital, así que decidí ir a los campos”, señaló Deogratias Kasereka, antes de explicar cómo sus hijos lo obligaron a buscar tratamiento médico.

Sus síntomas incluyeron debilidad muscular y dolores de cabeza, y “sentía mucho calor”. En etapas posteriores, el ébola también puede provocar hemorragias internas y externas.

Los síntomas son tan perturbadores —y a veces vergonzosos— que algunas víctimas prefieren la privacidad del santuario de un sanador tradicional, señaló Vincent Isimbwa, un anciano entre los adventistas del séptimo día en una comunidad remota de ugandeses que enfrentó el primer brote de Bundibugyo en 2007.

“Lo pasaron muy mal”, señaló Isimbwa. “El desafío con el ébola es que es tan terrible que algunas personas pueden creer que hay poderes sobrenaturales detrás”.

En aquel brote de ébola al menos a 36 personas murieron y la comunidad quedó terriblemente marcada. Muchos habitantes también lamentan que el virus Bundibugyo lleve el nombre de su distrito, la patria montañosa de aproximadamente 200.000 personas que en su mayoría viven como agricultores.

La desconfianza y las limitaciones médicas llevan a los enfermos hacia los sanadores

En Bundibugyo, dos décadas después, el enfermero ugandés cuya muestra de sangre confirmó el brote de 2007 contó que sus síntomas confundieron a quienes lo examinaron en los primeros días del brote. Algunos pensaron que Samuel Kuule tenía un caso de intoxicación alimentaria. Mientras otros afectados quizá fueron a ver a sanadores, descritos de forma peyorativa como brujos, a él lo atendieron en una estrecha habitación de hospital varios cuidadores entre los que estaba su esposa embarazada, que nunca se infectó.

Kuule recordó que sus síntomas —piel descamada, ojos inyectados en sangre y un fuerte dolor de cabeza— lo aterrorizaban sin sacudir su fe adventista del séptimo día, a diferencia de otros que quizá sintieron que les habían echado un maleficio.

“Quienes son débiles en la fe, pueden (pensar) que les están haciendo brujería”, dijo. “Tal vez puedan creerlo”.

Algunos lugareños recordaron que una de las primeras víctimas del brote de 2007 fue una mujer que fue bajada en camilla de las montañas y llevada al santuario de un sanador tradicional, un hombre mayor que sobrevivió, pero perdió a tres hijos por ébola. Hablando a través de su presunto heredero, Amon Balinda, el sanador explicó que cambió su servicio de bendición y oración a la prescripción de hierbas después de que le dijeron que el ébola se estaba propagando.

“Para nosotros, en las sociedades tradicionales africanas, en la mayoría de los casos cuando enfermas y vas a los hospitales y te ponen algunas inyecciones y no hay mejoría, en ese mismo momento miras a tu vecino, o a cualquiera, y dices que quizá él es quien te está embrujando”, manifestó. “Entonces decides ir al brujo”.

De hecho, se cree que los brotes de ébola comienzan cuando el virus pasa a los humanos desde un animal infectado, como un murciélago frugívoro. Estas infecciones entre especies a menudo ocurren cuando las personas manipulan y comen carne de animales silvestres, según expertos.

La OMS insta a realizar pruebas tempranas de ébola, además de aislar a los contactos en el brote actual.

Eso es un desafío en comunidades con una profunda fe religiosa, cristiana pero especialmente tradicional. La gente insiste en enterrar a los muertos según la costumbre establecida, porque hacerlo de otro modo puede privar a los fallecidos de una vida después de la muerte. Se espera que los pastores, que basan su autoridad en la capacidad de sanar a los enfermos, cumplan. Los sanadores tradicionales enfrentan expectativas similares.

Por eso, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, reprendió a líderes religiosos en un reciente discurso televisado, al afirmar que no había necesidad de tocar a los enfermos en tiempos de ébola. Afirmó que Tedros Adhanom Ghebreyesus, el jefe de la OMS, le dijo durante una visita a Uganda que muchas víctimas en Congo son personas religiosas.

“Los pastores, los pastores, los pastores”, dijo Museveni, entrecerrando los ojos con aparente decepción. “El pueblo de Dios: ellos son los que tocan a los pacientes… Dios no es sordo. Se puede orar sin tocar”.

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La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP