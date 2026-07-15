Descarrila de nuevo el Tren Interocéanico del sur de México, pero esta vez no hay víctimas

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El incidente tuvo lugar el martes por la noche e involucró un convoy de carga del llamado Tren Interoceánico, el cual une los estados de Oaxaca —con costas en el Pacífico— y Veracruz, limítrofe con el Golfo de México.

“No dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población”, indicó en un comunicado la dependencia militar, que es la que opera esa red ferroviaria.

Las locomotoras y vagones fueron retirados de las vías, y las autoridades ya iniciaron una revisión técnica para determinar las causas del percance, agregó la Marina.

El pasado 28 de diciembre, 14 personas murieron cuando el tren se salió de las vías al pasar por una curva cerca de un pueblo en Oaxaca. En el convoy viajaban 250 personas, de las cuales casi 110 resultaron heridas. La fiscalía federal determinó que el accidente se debió a exceso de velocidad.

Poco después, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que buscaría certificar internacionalmente la línea para garantizar una mayor seguridad en este transporte.

En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) inauguró el tren como parte de un impulso de su gobierno para expandir el ferrocarril y la conectividad en áreas rurales del país.

Luego del primer descarrilamiento, críticos del gobierno alegaron que muchos de los proyectos de infraestructura de López Obrador se construyeron rápidamente, a menudo eludiendo la burocracia regulatoria y los estudios de impacto ambiental. FUENTE: AP