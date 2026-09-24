Desarticulan red de narcotráfico en operación conjunta de policía de Ecuador y tropas de EEUU

La operación estuvo dirigida a un grupo responsable del envío de toneladas de drogas y con vínculos “directos” con ese cártel al que en los últimos meses se le habían decomisado unas siete toneladas de estupefacientes, dijo el ministro John Reimberg.

En los allanamientos del jueves, realizados en tres provincias de Ecuador, también fue detenido el financista del grupo ilegal y cerca de 40 personas, en su mayoría ecuatorianos. La Fiscalía precisó que se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, joyas, armas y vehículos de alta gama.

La droga, que provenía de Colombia, tenía como destino "principalmente Estados Unidos, por eso es la operación” conjunta, agregó el ministro.

Reimberg indicó que la acción tuvo el apoyo de unos 50 efectivos estadounidenses además de integrantes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

A mediados de este año y por decreto el presidente Daniel Noboa autorizó el despliegue y acción de tropas extranjeras en suelo ecuatoriano para combatir al crimen organizado.

“Gran trabajo en nuestra misión de recuperar el Ecuador y la región”, dijo en su cuenta de X el mandatario y recordó que “ningún Estado puede enfrentar solo a un enemigo que cruza fronteras”.

La víspera fuerzas de seguridad de Ecuador con apoyo del Comando Sur abatieron al cabecilla de la banda criminal Los Choneros al que identificaron como alias “Charlie”, señalado como operador logístico y financiero de esa banda local que también colabora con el cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con organismos internacionales, Ecuador se ha convertido en una plataforma de almacenamiento y exportación de alrededor del 70% de la cocaína a nivel mundial que en su mayoría llega desde Colombia.

La conexión de bandas locales con el narcotráfico internacional es una de la causas de una creciente ola de violencia criminal en Ecuador.

FUENTE: AP