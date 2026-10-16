Desaparece uno de los dos glaciares de Eslovenia; el otro apenas resiste

Vista general del glaciar Skuta cerca de Kamnik, Eslovenia, el 11 de octubre de 2026. (AP Foto) AP

Ante el aumento de las temperaturas y la disminución de la nieve en invierno, el país alpino ha visto cómo uno de sus dos glaciares se derretía por completo, y el que queda se encoge de manera irreversible.

Los eslovenos saben que no son una excepción a la tendencia global de calentamiento que, según los científicos, es resultado, en parte, del cambio climático provocado por el ser humano.

Un verano récord de calor y sequía registrado en Europa este año agravó aún más la situación: el glaciar del monte Triglav, el pico más alto de Eslovenia, se derritió por completo al final del verano, mientras que el otro aún resiste. Se llama Skuta y está ubicado en los Alpes de Kamnik-Savinje, al norte.

Andrej Slak, guía de montaña, ha estado en las montañas durante los últimos 35 años. El cambio, manifestó, se ha notado, en especial, aproximadamente en la última década.

“Estamos aquí junto al último glaciar que queda en Eslovenia”, le dijo Slak a un reportero de The Associated Press después de que ambos subieran por un terreno rocoso para llegar a los restos de Skuta. “Miren lo que queda: apenas algo más que un pequeño parche cubierto de gravilla y escombros. El cambio es impactante”.

Lo que queda es una mancha de hielo en la superficie de la ladera, y el resto está enterrado bajo piedras, con una estrecha abertura que conduce a una grieta.

Slak explicó que los glaciares han servido durante siglos como depósitos vitales de agua para los valles circundantes. En el pasado, los pastores usaban huecos helados como este para almacenar y conservar carne, pero esos bolsillos de hielo ya no se pueden encontrar, añadió.

En Liubliana, la capital, el Instituto Geográfico Anton Melik, del Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes, ha mantenido registros de monitoreo de ambos glaciares durante los últimos 80 años.

El geógrafo Miha Pavsek indicó que Skuta tenía inicialmente unas 2,5 a 3 hectáreas (6,1 a 7,4 acres) de hielo debajo. Ahora quedan 1,5 hectáreas (3,7 acres) y el hielo ha pasado de tener decenas de metros (pies) a apenas unos pocos metros de espesor.

El desaparecido glaciar de Triglav cubría algo más de 14 hectáreas (34,5 acres) hace 80 años. Hace cinco o 10 años, se redujo a entre media hectárea y una hectárea (2,4 acres). Luego, desapareció gradualmente.

El punto de inflexión, señaló Pavsek, se debió a una combinación de dos factores: muy poca nieve, lo que significó una profundidad máxima estacional muy baja, seguida de un verano muy cálido. Esos dos factores, afirmó, “coincidieron muy bien este año”.

En Skuta, una marca pintada en una roca muestra hasta dónde llegaba el glaciar en 1994. Desde entonces, el hielo se ha retirado, y Pavsek pronosticó que Skuta sigue la misma trayectoria que el desaparecido glaciar de Triglav.

La mayor parte de la superficie de hielo que queda en Skuta está cubierta de grava, lo que le da cierta protección frente al sol, dijo Pavsek. Aun así, aunque hace una semana entre el 80 y el 90% del hielo estaba cubierto de grava, el glaciar seguía derritiéndose: se podía ver agua goteando en una cueva debajo.

Los efectos del derretimiento del glaciar se perciben mucho más allá de las montañas.

En Eslovenia, el agua de deshielo de los glaciares y la nieve normalmente alimenta ríos importantes, entre ellos, el Drava en Croacia y el Mura, que nace en Austria. Los expertos prevén que todos los glaciares por debajo de los 3.500 metros de altitud en Austria también desaparecerán para 2050, lo que afectaría aún más a los dos ríos, explicó Pavsek.

“Estos ríos alimentan las aguas subterráneas, donde tenemos pozos y bombas para el agua potable”, señaló.

Los refugios de montaña a gran altitud en los Alpes eslovenos han enfrentado escasez de agua durante los últimos dos veranos y piden a los visitantes que usen racionalmente el recurso.

Conocida como un país amante de la naturaleza, el alpinismo y el senderismo son parte de la tradición en Eslovenia. Los habitantes han seguido de cerca el cambio mientras se desarrollaba ante sus ojos.

Tanja Plavec, de Liubliana, teme que el mundo entero tenga que enfrentar las consecuencias.

“Los glaciares sirven como una reserva vital del agua de la Tierra. A medida que desaparecen, esa reserva desaparece con ellos”, afirmó. “Además, los glaciares albergan un ecosistema único que también se desvanece a medida que desaparece el hielo perenne”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP