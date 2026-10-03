Derrumbe en mina de oro mata a cinco mineros en norte de Afganistán

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La mina está ubicada en la zona de Shah Mastan en el distrito de Chah Ab de la provincia de Takhar, explicó Qari Naqibula Masroor, portavoz del mando policial de Takhar. No ofreció más detalles.

Indicó que 10 mineros fueron rescatados a principios de esta semana tras quedar atrapados durante dos días en otra mina de oro en la zona de Samti, en el mismo distrito. Las circunstancias exactas de cómo quedaron atrapados no estaban claras de inmediato.

Los derrumbes de minas son frecuentes en Afganistán, un país rico en materias primas, entre ellas mineral de hierro, cobre, plomo, zinc, oro, carbón y piedras preciosas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP