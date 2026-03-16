Derrota de Dominicana en el Clásico termina con un strike bajo a una semana de los árbitros robot

El dominicana Geraldo Perdomo reacciona tras ser ponchado al final del noveno inning del juego contra Estados Unidos en el Clásico Mundial, el domingo 15 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Geraldo Perdomo vio cómo el slider de Mason Miller con cuenta completa pareció caer apenas por debajo de la zona de strike y dio un paso hacia el dugout de su equipo del lado de la tercera base, pensando que recibió base por bolas para dejar corredores en las esquinas.

Entonces, el umpire principal Cory Blaser señaló de forma enfática el tercer strike, dejó varada en tercera la posible carrera del empate y le dio a Estados Unidos la victoria 2-1 la noche del domingo, que clasificó a los estadounidenses al juego por el campeonato del Clásico Mundial de béisbol contra Venezuela o Italia.

“Él sabía que estaba equivocado”, manifestó Perdomo. “Yo sabía que estaba 100% equivocado”.

El Sistema Automatizado de Desafío de Bolas y Strikes de las Grandes Ligas de Béisbol (ABS) se pondrá en marcha cuando comience la temporada el 25 de marzo, y probablemente se adoptará para futuras ediciones del Clásico. Los dominicanos habrían podido apelar al llamado umpire robot si les hubiera quedado un desafío.

“Parecía un poco abajo. Sí, me alegra que no tuviéramos el ABS”, comentó el jardinero de Estados Unidos Pete Crow-Armstrong. “Me alegra que el elemento humano estuviera plenamente presente”.

Perdomo escuchó la decisión, le costó creerla y, mientras aún sostenía el bate, lo levantó por encima de la cabeza en un arco, casi golpeando la madera contra sus glúteos.

“No perdimos el juego ahí”, dijo la estrella de los Diamondbacks de Arizona.

MLB anunció en septiembre que el ABS se utilizará durante la temporada regular y la postemporada en 2026, tras pruebas que comenzaron en las ligas menores en 2019.

“No quiero centrarme en el último lanzamiento”, señaló el mánager dominicano Albert Pujols. “Estoy decepcionado por la manera en que termina el juego, pero no quiero criticar nada de eso. Simplemente no estaba para nosotros”.

Miller lanzó 13 de 22 pitcheos a 100 mph o más. Otorgó una base por bolas con un out a Julio Rodríguez, quien avanzó a tercera por un lanzamiento descontrolado y el rodado de Oneil Cruz.

Perdomo se puso abajo 1-2, trabajó la cuenta hasta llenarla y luego conectó de foul un par de rectas de tres dígitos. Miller siguió con su segundo slider del turno.

“Cantó el tercer strike. Eso es lo único que me importa”, expresó el primera base estadounidense Bryce Harper.

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FUENTE: AP